Уникнути наступної війни допоможе тільки розпад Росії - Юрій Гудименко

Росія повинна бути обеззброєна та контрольована, щоб уникнути подальшої ескалації агресії

Історія повинна бути вчителем для людства, щоб уникати повторення помилок. Після Перемоги Росію повинна очікувати доля фашистської Німеччини: окупація, поділ та зачищення, і це спільне завдання для демократичних держав.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко наголосив під час презентації своєї книги "Історії та війни" у Житомирі.

"Якби у 2020 році сказали, що в Росії буде теракт і ІДІЛ прийдеться пояснювати і переконувати, що теракт зробили вони, а не українці — ми б не повірили. Сьогодні відбуваються фантастичні речі. Звичайний вівторок нашої реальності: українці вдарили по російському НПЗ, розвалили аеропорт. Ми маємо зробити, як з Німеччиною після 1945 року: повністю зачистити Російську Федерацію від людей, які нею керують. Повністю мати доступ до ЗМІ, судів, освіти. Після Першої світової Німеччина зібралася з силами і готувалася до нової війни, адже на неї просто наклали контрибуцію. Після Другої світової цієї помилки вже не припускалися. Німеччина була окупована, поділена, зачищена. За кілька десятиліть по цьому німці стали настільки "безхмарним" народом, що станом на 2022 рік до 60% їхніх танків не могли зрушити з місця", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, Росія повинна бути обеззброєна та контрольована, щоб уникнути подальшої ескалації агресії. Тільки це стане гарантією безпеки для України надалі.

"Другий варіант, який ми маємо, — Росія розпадеться. Раніше це було у 1991 році, а також 1917 році. Цей процес циклічний: Росія розпадається, а потім збирається знову шляхом захоплення територій. Це єдина імперія, яка залишилася після Другої світової війни. Історія буде намагатися знищити цю помилку, а ми маємо їй цьому допомогти", — підкреслив Юрій Гудименко.