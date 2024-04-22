Георгій Тука — про страхи Заходу, місію України та неминучість розпаду Росії

Коли у РФ почнеться розвал — вилізуть назовні всі внутрішні проблеми, які ретельно маскують

Епопея з виділенням США пакету допомоги Україні нарешті зрушила з мертвої точки. Палата представників Конгресу ухвалила відповідне рішення, днями його, схоже, затвердить і Сенат. Після чого — президентський підпис. І у максимально стислі терміни ЗСУ отримають необхідні озброєння та боєприпаси.

Попри полегшення, в українців залишається чимало запитань до політики Штатів. І щодо затягування допомоги, і щодо її дозування. Дратують заклики не бити по російських НПЗ, не ескалювати. Від того, що, продемонструвавши нещодавно, як можна ефективно закривати небо, не даючи іранським дронам та ракетам навіть увійти до повітряного простору власне Ізраїлю, західні партнери не хочуть робити того ж для України.

Про страхи Заходу та про те, як їх потрібно лікувати, а також про неминучість розпаду Росії "Телеграфу" розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ВДА (2015—2016), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

Ексчиновник нагадав, що нещодавно на своєму каналі аналізував інтерв’ю Джона Болтона — державного та політичного діяча США, радника президента Дональда Трампа з національної безпеки з 9 квітня 2018 року по 10 вересня 2019 року.

"Це одне з найбільш вдалих інтерв’ю реальних американських експертів. Практично кожна фраза Болтона — в ціль. Це, наприклад, оцінка того, що відбувається в трикутнику Ізраїль — Іран — США, — зазначає співрозмовник "Телеграфа". — Коли Вашингтон намагається накинути вузду на ізраїльтян, критикує їхнє право на самооборону, мотивуючи таку свою позицію заяложеними тезами про необхідність уникати ескалації, про важливість не "качати" світовий нафтовий ринок тощо.

"Аргументи", які чудово знайомі й Україні. І які Болтон розносить вщент лише одним доказом — а якби так напали на США? Якби на нас летіли сотні дронів та ракет? Ми просто відбивалися б, не даючи здачі? Чи розповідали про необхідність уберегти світовий ринок нафти від потрясінь, а загальну ситуацію — від ескалації? Навряд чи. Швидше за все, Штати дали б таку відповідь, що від агресора каменя на камені не залишилося б. Звідси логічне запитання — чому Ізраїль та Україна мають стримуватись у "відповіді" тим, хто на них нападає?"

Хотілося б, продовжує експерт, щоб таких політиків, як Болтон, було більше. І щоб вони мали справжню владу.

Георгій Тука наголошує, що в тому ж інтерв’ю Болтон докладно викладає свою думку про російсько-українську війну, про подальшу долю недоімперії. За його словами, доки у Кремлі сидить Путін, жодних позитивних змін у РФ не буде. І про це говорять багато хто, той же міністр оборони Німеччини.

"Якихось радикальних подій, які спровокують зміну влади в РФ, поки не видно. Передумов для змов, повстань немає. Відповідно, мова може йти лише про фізичну смерть кремлівського упиря. Після чого гармати, швидше за все, замовчать. І (цікава теза, яку поділяю) для України це означатиме кінець трагедії. А ось для Росії — тільки її початок. Саме тоді розпочнеться процес, який той самий Болтон позначив як неминучий розпад РФ", — наголошує експерт.

Почнуться дезінтеграційні процеси, прогнозує він. Вилізуть назовні всі внутрішні проблеми, які ретельно маскують зараз. Які нікуди не подінуться, тільки накопичуються.

"Коли зникне міфічний образ зовнішнього ворога та консолідації суспільства навколо уявної, ідіотської перемоги над фашизмом в Україні (тоді як фашизм присутній саме в Росії), той самий маятник почне розкручувати дезінтеграційні процеси в самій Росії", — упевнений Георгій Тука.

На його думку, першими спалахнуть не Кавказ і Закавказзя, як декому здається.

"Це глибоко дотаційні регіони, їм вигідно висіти тягарем на шиї інших. Думаю, насамперед повстануть саме ці — інші. Заможні, багаті регіони, які втомилися годувати Москву і не тільки. Повстануть регіони, які мають формальні зв’язки з центром. І там з 1990-х років сильні місцеві еліти. Настрій яких не відрізняється особливою лояльністю до еліт московських. Йдеться про Далекий Схід, про Урал, про Сибір. Там (і на цьому акцентував Болтон) дуже сильний вплив Китаю. Який чудово пам'ятає, що до середини XIX століття чимала частина цих територій належала йому, а не Росії", — зазначає експерт.

Не дивно, якщо дезінтеграція розпочнеться саме там, вважає він. Швидше за все — у вигляді створення таких собі "народних республік".

"У різних регіонах це може відбуватися по-різному. Десь у вигляді спроби створення власних світських держав. Десь у вигляді створення ісламських держав. Хтось може орієнтуватися на Китай, хтось — на Європу. Взяти ту саму Калінінградську область, цей анклав РФ у тілі Європи. Важко собі уявити, що тамтешні жителі захочуть залишитися в Росії або орієнтуватися на Китай.

Ще у 1990-х роках соцопитування показували, що понад 80% жителів Калінінградської області асоціювали себе з ЄС. Навряд чи ситуація радикально змінилася з того часу. Швидше — у бік ще більшого бажання вирватися з обіймів божевільної Росії", — прогнозує Георгій Тука.

Він упевнений, що після того, як розпочнеться розпад РФ, Україні важливо діяти розумно. Стати провідником ідей для Заходу, якого лякають дезінтеграційні процеси недоімперії.

"У нас чимало фахівців, які детально знають і розуміють ситуацію в Росії. У багатьох там родичі. Отже, Україна краще за США чи Європу знає Росію. І коли почнеться неминучий розпад РФ, необхідно всі свої знання, весь свій досвід, всі свої інформаційні, політичні, релігійні, етнічні можливості використовувати для прискорення цих процесів", — пояснює експерт.

Звичайно, уточнює він, знайдуться на Заході, зокрема в США, політики, які боятимуться дезінтеграції регіонів у РФ. Мотивуючи це неконтрольованим розповсюдженням зброї масового ураження.

"Цей патологічний страх, через який нам і допомагають далеко не так, як могли б, необхідно допомогти побороти. Я вже років вісім цим займаюся. І коли спілкуюся з американськими чи британськими колегами (співробітники спецслужб, військові, дипломати), у них також є такий страх.

Але я пропоную їм глянути на це з іншого боку. Прийняти, що розпад РФ неминучий. Хочуть вони того чи ні. А тому важливо не намагатися зберегти це тіло монстра, що розкладається, в нинішньому вигляді, а розробити механізм збереження контролю за тією ж російською ядеркою — у процесі розпаду недоімперії. І багато хто починає тоді інакше дивитися на цю проблему", — запевняє Георгій Тука.

Важливо, констатує він, що Захід уже почав розуміти — розпад РФ реальний. І не треба цьому хоч би заважати.