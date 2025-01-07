США і Китай роблять світ біполярним. Як Україні захистити свої інтереси

Про закінчення війни будуть домовлятися не з Москвою, каже аналітик

Сполучені Штати Америки мають свої геополітичні інтереси, тому останні 15 років незмінно провадять свою політику. І хоча відбуваються певні косметичні зміни, залежно від того, хто є президентом — демократ Джо Байден чи республіканець Дональд Трамп, — США зменшують свою присутність у світі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політичний аналітик Ігар Тишкевич. Він пояснив, як навіть на тлі скорочення присутності США у світі Україна може обстояти свої інтереси та припинити війну.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Якщо Зеленський скаже Трампу "ні": три сценарії завершення війни в 2025 році".

За його словами, США формують регіональні коаліції, щоб саме вони, а не військові сили Сполучних Штатів, були провідниками американських інтересів.

— США вважають, що ключовий конкурент для них — Китайська Народна Республіка. І це також останні років 15. Відповідно, якщо є ці чинники, то тут що Трамп, що Байден, що Обама… Можуть бути тільки інші гасла, інші підходи, — каже політичний експерт.

Він пояснив, що світ змінюється глобально. І якщо до повномасштабного вторгнення РФ в Україну казали, що світ буде триполярним чи більше, то сьогодні, швидше за все, він буде біполярним.

— Це США та Китай. Відповідно, багато що буде залежати від політики цих двох держав і від того, як швидко і як саме вони будуть домовлятися між собою. В такому разі формат призупинення війни буде похідним від результатів цих консультацій, — вважає Ігар Тишкевич. — Тому з Трампом тут є лише одне: він любить не інституціональний підхід, а персональний. От я приїхав, я домовився, а далі вже працюють інституції по наповненню [домовленостей]. Тому буде спроба швидко домовитися.

Нагадаємо, експерт заклика́в владу України розмовляти з Орбаном і Фіцо і пояснив, що Україна робить не так.