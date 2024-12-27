Пошкодження кабелю Estlink 2: в ЄС розглядають нові санкції проти "тіньового флоту" Росії

Європейські країни планують значно посилити заходи із захисту підводних кабелів

Європейський Союз планує запровадити нові санкції проти російського "тіньового флоту" зі старих танкерів на тлі того, що одне таке судно, яке потім затримала Фінляндія, пошкодило електрокабель Estlink 2 у Балтійському морі. Також ЄС значно посилить охорону європейської критичної інфраструктури.

Про це заявила високий представник Євросоюзу із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас, її заява опублікована на офіційному сайті ЄС. Зазначається, що інцидент з пошкодженням Estlink 2 25 грудня став "останнім у серії ймовірних нападів на критичну інфраструктуру".

"Ми вдячні фінській владі за її швидкі дії щодо виходу на борт підозрюваного судна… Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне руйнування критичної інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною тіньового флоту Росії, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, водночас фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, проти цього флоту", – сказала вона.

За словами Каллас, зараз ведеться спільне з Фінляндією розслідування. Окрім того, європейські країни планують значно посилити заходи із захисту підводних кабелів та іншої морської критичної інфраструктури.

"Це буде покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародну співпрацю… Ми як і раніше прагнемо забезпечити стійкість і безпеку нашої критичної інфраструктури. Наразі загрози безпеці електропостачання в регіоні немає", – резюмувала вона.

Як писав "Телеграф", у понеділок, 16 грудня, Рада Євросоюзу схвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. До нього потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій з РФ, Китаю та КНДР. Заходи спрямовані на вирішення проблеми обходу санкцій ЄС та націлені проти "тіньового флоту" Путіна, а також проти російського військово-промислового комплексу.

Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена за півтора місяця до свого відходу розглядає нові, значно жорсткіші санкції проти російської нафти. На думку Білого дому, це посилить тиск на російський режим та на російську економіку, яка перегрівається.

Нагадаємо, що протягом кількох місяців, що послідували за вторгненням в Україну і введеними у відповідь каральними обмеженнями Заходу, Росія накопичила "тіньовий флот" для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зараз з’являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо зрідженого природного газу.