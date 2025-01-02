"Росію ніде не люблять": футболіст збірної РФ поскаржився на санкції

Гравець розмірковує наративами Кремля

Колишній нападник "Спартака" та молодіжної збірної РФ Олександр Прудніков мріє про те, щоб російських спортсменів повернули на міжнародну арену. До речі, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Відповідну заяву Пруднікова наводить legalbet. Олександр назвав нинішній стан справ у російському спорті катастрофою.

"Нас ніде не люблять, але головне бажання на 2025 рік – щоб спортсменів повернули на міжнародну арену.

Я тут навіть не за футболістів, а за інші види спорту. У футболі кожні два роки відбуваються серйозні чемпіонати.

Є ж Олімпійські ігри… Там раз на чотири роки щось проходить, а люди половину життя поклали на підготовку. Вони могли стати чемпіонами, а їх просто взяли та усунули.

Усунення від міжнародних змагань – катастрофа для нашої країни.

Хочеться, щоб усе повернулося. Спорт завжди був поза політикою, але, на жаль, ці принципи давно забуті", – сказав Прудніков.

Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Ба більше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням.