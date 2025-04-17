У Путіна сказали, чи продовжать мораторій на удари по енергетиці України

30-денна заборона на удари по енергооб'єктах скінчилася 16 квітня

У Кремлі фактично дали зрозуміти, що не планують продовжувати мораторій на удари по енергетичних об'єктах, термін дії якого завершився 16 квітня.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає нових вказівок від Володимира Путіна стосовно дії мораторію на удари по енергооб'єктах України. Також він зазначив, що міжнародні переговори щодо подальшої долі цього мораторію поки не проводяться, передають росЗМІ.

"РФ надає всім зацікавленим країнам інформацію про порушення Києвом мораторію на удари по енергетиці", — повідомив Пєсков. За його словами, Київ нібито продовжує ігнорувати домовленості, а українські військові майже щодня атакують інфраструктуру російського паливно-енергетичного комплексу.

Кремль також попередив, що будь-яке застосування німецьких ракет Taurus по російських об'єктах розцінюватиметься як безпосередня участь Німеччини у війні на боці України.

Варто нагадати, що 30-денна заборона на удари по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії завершилася 16 квітня. Протягом дії мораторію обидві сторони звинувачували одна одну в його порушенні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки разів Росія порушувала енергетичне перемир’я. За останні 24 години пошкоджено трансформатори на півдні країни та лінію електропередач на Полтавщині.