У Путина сказали, продолжат ли мораторий на удары по энергетике Украины

30-дневный запрет на удары по энергообъектам закончился 16 апреля

В Кремле фактически дали понять, что не планируют продлевать мораторий на удары по энергетическим объектам, срок действия которого истек 16 апреля.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет новых указаний от Владимира Путина относительно действия моратория на удары по энергообъектам Украины. Также он отметил, что международные переговоры по дальнейшей судьбе этого моратория пока не проводятся, передают РосСМИ.

"РФ предоставляет всем заинтересованным странам информацию о нарушении Киевом моратория на удары по энергетике", — сообщил Песков. По его словам, Киев якобы продолжает игнорировать договоренности, а украинские военные почти каждый день атакуют инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса.

Кремль также предупредил, что любое применение немецких ракет Taurus по российским объектам будет расцениваться как непосредственное участие Германии в войне на стороне Украины.

Следует напомнить, что 30-дневный запрет на удары по энергетической инфраструктуре в Украине и России завершился 16 апреля. В течение действия моратория обе стороны обвиняли друг друга в его нарушении.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько раз Россия нарушала энергетическое перемирие. За последние 24 часа повреждены трансформаторы на юге страны и линия электропередач в Полтавской области.