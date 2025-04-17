Не ту країну назвали Гондурасом: в улюбленої телегейші Путіна знайшли екзотичний паспорт

Громадянство дісталося журналістці завдяки її чоловіку

Ведуча на російському Першому каналі та одна з головних рупорів кремлівської пропаганди Катерина Андрєєва володіє не лише російським паспортом. Журналістка має ще два громадянства — Чорногорії та Гондурасу.

Про це повідомляє "Нова газета Європи" з посиланням на Фонд боротьби з корупцією (ФБК). Розслідування виявило, що Андрєєва часто виїжджала за межі Росії навіть після початку повномасштабної війни в Україні.

Зокрема, вона відвідувала країни ЄС та НАТО — Фінляндію, Норвегію, Чорногорію — попри те, що в ефірах регулярно поширювала антизахідну риторику. Така мобільність стала можливою завдяки чорногорському паспорту, який Андрєєва отримала ще у 2011 році.

Як з’ясували розслідувачі, вона стала почесною громадянкою Чорногорії. Зазначимо, цей статус надають іноземцям за "особливі заслуги" перед країною.

Катерина Андрєєва біля басейну у чорногорському будинку

Зокрема, телеведучу регулярно помічають у чорногорському місті-курорті Светий Стефан, де її чоловік, серб і чорногорець Душко Перович, має приватний будинок. До речі, саме завдяки Перовичу, за даними ФБК, Андрєєва також стала громадянкою Гондурасу.

Журналісти-розслідувачі оприлюднили довіреність, підписану Андрєєвою, у якій вказано номер її гондураського паспорта, виданого ще 27 листопада 2005 року. Виявилось, що її чоловік також володіє цим громадянством — згадки про це з’являлися ще у 2004 році.

От і парадокс: ведуча, яка роками формувала пропагандистський порядок денний з екранів кремлівського ТБ, вільно користується всіма перевагами "ворожого Заходу".

Катерина Андрєєва працює на Першому каналі з 1995 року і вважається "улюбленою ведучою Путіна". Вона була обличчям російських новин протягом майже трьох десятиліть.

Андрєєва з Путіном

Раніше "Телеграф" писав, що пропагандист Соловйов пішов стопами Кадирова-молодшого. Рупор Кремля зненацька отримав спортивне звання.