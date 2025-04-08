Перемир’я можливе найближчим часом: нардеп заявив, що у війні з Росією може настати передишка (відео)

Путін продовжує активно готуватися до подальших бойових дій

Повноцінне перемир’я між Росією та Україною може настати вже в травні. Однак навряд чи воно означатиме кінець війни.

З таким прогнозом виступив народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, він не відкидає можливості перемир’я в травні, як прогнозують деякі.

"Це питання важливе для наших партнерів, зокрема для Сполучених Штатів Америки. Президент США, який прийшов до влади, наголошує на необхідності зупинити війну, і це зрозуміло Путіну", — зазначив нардеп.

Однак, як наголосив Костенко, хоча перемир’я може бути оголошено, Путін продовжує активно готуватись до подальших бойових дій.

"Він створює нові частини, просувається вперед, щоб зайняти вигідніші тактичні рубежі. Це не можна назвати наступом, але активні бойові дії не припиняються", — зазначив він.

Крім того, можливість перемир’я залежить і від України — підемо ми на нього чи ні.

"Однак, чи буде це довгострокове перемир’я і чи означатиме воно кінець війни — у мене великі сумніви ", — додав народний депутат.

До речі, варто відзначити, що найбільший інвестбанк Goldman Sachs зараз оцінює ймовірність укладання мирної угоди між Росією та Україною у близько 70%.

До виборів у США у листопаді 2024 року інвестори оцінювали її у 50%. З того часу прогноз зріс на 20 процентних пунктів, про що свідчить ціноутворення облігацій, зазначають аналітики. Проте це нижче пікового значення 76%, зафіксованого в лютому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стала відома позиція Путіна щодо перемир’я в Україні.