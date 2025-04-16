Мораторій закінчується, а обстріли тривають: скільки разів Росія порушувала енергетичне перемир’я

Росія продовжує бити по енергетиці України

Сьогодні закінчується термін 30-денного мораторію на удари по українській енергетиці, але Росія і так його не дотримувалась. За цей час російські війська вже понад 30 разів атакували українські енергооб'єкти, порушуючи домовленості про перемир'я.

За останні 24 години пошкоджено трансформатори на півдні країни та лінію електропередач на Полтавщині. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу в Києві 16 квітня, передає іnterfax-Україна.

"Лише за останню добу зафіксовані три такі порушення. Зокрема, в Миколаївській області пошкоджено трансформатор. Також пошкоджено трансформатор внаслідок обстрілів в околицях Херсона. І третє, вчора була пошкоджена лінія енергопередач у Полтавській області", — розповів Тихий.

Дипломат підкреслив, що кожен такий випадок розцінюється як порушення енергетичного перемир'я. Українська сторона ретельно документує всі атаки та передає цю інформацію міжнародним партнерам.

За словами представника МЗС, Україна регулярно надсилає детальні факти про порушення як до урядів країн-партнерів, так і до штаб-квартир міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Трампа скептично оцінили можливість укладення перемир'я в Україні та сказали, хто винен. Зараз, попри скарги на Україну, чиновники Трампа більше розчаровані діями Кремля