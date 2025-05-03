У Росії відповіли, коли "погодяться" на пропозицію Зеленського щодо перемирʼя

Напередодні Зеленський заявив, що Україна не здатна гарантувати безпеку іноземних лідерів у Москві

У Кремлі прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливого перемир’я на травневі свята, яке могло б розпочатися 7 травня. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Москві очікують не розмитих, а "чітких і остаточних заяв", а головне — "дій, спрямованих на деескалацію війни у святкові дні".

Про це він повідомив росЗМІ. У Москві називають запропоноване перемир'я "перевіркою до готовності Києва до тривалого миру".

За словами політика, небажання української сторони прямо відповісти на ініціативу Росії свідчить "про наявність неонацистської ідеології" в основі української влади.

Нагадаємо, Зеленський 3 травня зауважив, що Україна не здатна гарантувати безпеку іноземних лідерів, які можуть прибути до Москви на парад 9 травня. Зі слів лідера держави, Київ готовий до припинення вогню, однак не на 3 дні, як пропонує російська сторона, а щонайменше на місяць. Президент також розкритикував ініціативу Кремля, назвавши запропоноване Володимиром Путіним "перемир’я на 9 травня" нещирим жестом, який радше нагадує театральну виставу та політичну гру, а не справжнє прагнення до миру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін знову оголосив перемир'я — з 8 по 11 травня. Проте ця ініціатива розглядається як спроба убезпечити себе від дій ЗСУ. Так, Кремль прагне провести святкові заходи до Дня перемоги на Червоній площі без загрози з повітря та інших форс-мажорів, зокрема атак дронів, які могли б поставити під загрозу сам хід урочистостей.