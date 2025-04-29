Щоб не ховатись у Мавзолеї? Навіщо Путіну "перемир'я" на 9 травня

"Перемир'я" оголошено не тільки для створення ілюзії "готовності" до переговорів

Запропоноване очільником Росії Володимиром Путіним "перемир'я" на 8-11 травня його спосіб захистися від української армії. Російський правитель хоче відсвяткувати день перемоги на Червоній площі і не хвилюватись, що йому на голову впаде дрон.

Про це пише Politico, посилаючись на слова голови комітету з питань зовнішніх відносин українського парламенту Олександра Мережко. Він зазначив, що вже не раз українські БПЛА долітали до Москви, а це може в перспективі завадити параду на 9 травня.

"Путін хоче створити для свого населення ілюзію, що навіть зараз Росія є "великою державою-переможницею". Росія перестала бути великою державою, а Україна це зробила. Тому що "велика держава" не може дозволити, щоб частина її території була окупована меншою державою", – сказав Мережко, згадуючи операцію в Курській області Росії.

До того ж Путін вже оголошував "перемир'я" на Великдень, але тоді, на думку голови комітету, воно було орієнтоване на США. Цей жест "доброї волі" мав показати президенту Штатів, що Росія "готова" укладати мир. Однак навіть сам Трамп відмітив, що починає сумніватись у "миротворчості" Путіна.

"Путін хоче — принаймні під час святкувань — захиститися від заподіяння шкоди українською армією", — каже Мережко.

Він наголосив, що це "перемир'я" оголошено для створення ілюзії і імітації "готовності" до мирних переговорів. Навіть вже зараз в Кремлі натякають, що Україна нібито "офіційно не відповідає" на запропонований "режим тиші".

Київ розуміє, що будь-яка "пауза" для Кремля це можливість наростити свою силу і атакувати ще більше. Проте Москва наполягає на "перемир'ї", особливо враховуючи, що тільки місяць назад над російською столицею "збили" щонайменше 91 дрон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна щодо "перемир’я".