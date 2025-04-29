"Цього недостатньо": Мелоні розкритикувала "нове перемир'я" Путіна і висунула свою пропозицію

Позиція Італії залишається незмінною, каже політик

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловилася щодо триденного перемир'я, яке оголосив президент Росії Володимир Путін з нагоди річниці завершення Другої Світової війни. На її думку, цього недостатньо, Україна має отримати тривалий мир та гарантії безпеки.

Слова Мелоні цитує італійське видання Corriere della Sera. Вона висловила підтримку зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

Що Мелоні сказала про ініціативу Путіна

"Що ми мали з початку російської агресії: стояти поруч з Україною, яка без підтримки Заходу не змогла б захистити свою свободу. Зараз ми підтримуємо зусилля Трампа і раді, що Зеленський висловив свою готовність до безумовного припинення вогню, демонструючи, що Україна також прагне миру. Тепер Росія має довести те саме. Бо триденне перемир'я, оголошене Путіним у річницю перемоги у Другій світовій війні, — це щось інше, і цього явно недостатньо", — сказала Мелоні.

Пропозиція Італії

Вона наголосила, що мир має бути справедливим і тривалим. Україні потрібні гарантії безпеки статті 5 Договору про НАТО, навіть якщо вона залишається поза межами Альянсу.

"І мир має бути справедливим і тривалим. Що означає, перш за все, надійні гарантії безпеки. Італія вже давно зробила свою пропозицію: потрібне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза межами Договору про НАТО", — зазначила прем'єр-міністр Італії.

Нагадаємо, коли Мелоні, глава партії "Брати Італії", прийшла до влади у 2022 році, були побоювання, чи продовжить Італія підтримувати Україну. Адже після відставки україноорієнтованого Маріо Драгі, нову коаліцію сформували праві політсили, де були сильними проросійські настрої. Проте Джорджа Мелоні активно підтримує Україну у її боротьбі з агресією Росії.

Путін оголосив триденне перемир'я — що відомо

Путін оголосив чергове "перемир'я", яких Росія ніколи не додержується, з нагоди 80-річчя завершення Другої Світової. За його словами, російські війська нібито не вестимуть бойові дії з 8 ранку 7 травня до опівночі 11 травня.

У Росії заявили, що рішення прийнято "з гуманітарних міркувань" та закликали Україну зробити те саме. Заява містить погрози — Росія обіцяє "дати відповідь", якщо українська сторона порушить режим тиші. На пропозицію Путіна відповів президент України Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Джорджа Мелоні набула статусу "нової королеви Європи" та лідерки, до якої прислухаються не лише у Брюсселі, а й у Вашингтоні. Зокрема до неї прихильний президент США Дональд Трамп.