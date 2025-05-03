В России ответили, когда "согласятся" на предложение Зеленского о перемирии

Накануне Зеленский заявил, что Украина не способна обеспечить безопасность иностранных лидеров в Москве

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном перемирии на майские праздники, которые могли бы начаться 7 мая. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве ожидают не размытых, а "четких и окончательных заявлений", а главное — "действий, направленных на деэскалацию войны в праздничные дни".

Об этом он сообщил росСМИ. В России называют предложенное перемирие "проверкой к готовности Киева к продолжительному миру".

По словам политика, нежелание украинской стороны прямо ответить на инициативу России свидетельствует о наличии "неонацистской идеологии" в основе украинской власти.

Напомним, Зеленский 3 мая отметил, что Украина не способна обеспечить безопасность иностранных лидеров, которые могут прибыть в Москву на парад 9 мая. По словам лидера государства, Киев готов к прекращению огня, однако не на 3 дня, как предлагает российская сторона, а по меньшей мере в месяц. Президент также раскритиковал инициативу Кремля, назвав предложенное Владимиром Путиным "перемирие на 9 мая" неискренним жестом, скорее напоминающим театральный спектакль и политическую игру, а не настоящее стремление к миру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путин снова объявил перемирие — с 8 по 11 мая. Однако эта инициатива рассматривается как попытка обезопасить себя от действий ВСУ. Так, Кремль стремится провести праздничные мероприятия ко Дню победы на Красной площади без угрозы с воздуха и других форс-мажоров, в частности, атак дронов, которые могли бы поставить под угрозу сам ход торжеств.