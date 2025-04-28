Триденне "перемир'я" Путіна - подарунок Трампу? У яку гру грає Кремль - NYT

Путін не готовий припиняти бойові дії без отримання серйозних поступок

Росія оголосила про триденне перемир'я на території України, що багато хто розцінює як спробу догодити Дональду Трампу. Російський лідер заявив про готовність до мирних переговорів, але водночас висунув умови, які вигідні лише Росії.

Такий крок виглядає як намагання справити враження на президента США без справжнього бажання зупинити війну. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

У заяві Кремля зазначено, що Росія готова до "мирних переговорів без попередніх умов". Однак там же вказано, що ці переговори мають бути "спрямовані на усунення корінних причин української кризи" – формулювання, яке приховує масштабні вимоги Путіна щодо України та Європи в цілому.

Російські аналітики та особи з близького оточення Кремля стверджують, що Путін не готовий припиняти бойові дії без отримання серйозних поступок, пише видання. Його вимоги виходять далеко за межі територіальних претензій і включають обмеження військових можливостей України та заборону на її вступ до НАТО.

Дональд Трамп раніше уже висловив сумніви щодо намірів Кремля. "У Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх кількох днів", – написав американський президент у своїй мережі TruthSocial після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані.

Трамп припустив, що заяви про "миротворчість" Кремля зроблені лише для того, щоб задобрити його, і пригрозив Росії "банківськими" та "вторинними санкціями", які мають змусити Путіна закінчити війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про справжню мету російського перемир'я — експерт розповів, що насправді ховається за "ініціативою" Путіна. Під час таких "перемир'їв" росіяни активно готуються до нових атак.