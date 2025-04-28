Путін оголосив нове "перемир'я": коли воно буде і що про нього думають

Українські військові експерти вже відреагували на заяву Кремля

Президент РФ Володимир Путін оголосив чергове "перемир'я" -цього разу з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російські війська нібито не вестимуть бойові дії з 8 ранку 7 травня до опівночі 11 травня.

Російська влада вже традиційно заявляє, що рішення прийнято "з гуманітарних міркувань" та закликає Україну зробити те саме. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на Кремль.

Кремль повідомляє, що рішення про "перемир'я" прийняв особисто Путін як "Верховний Головнокомандувач". Однак навіть у тексті цієї заяви містяться погрози — Росія обіцяє "дати відповідь", якщо українська сторона порушить режим тиші.

Паралельно Москва знову говорить про "готовність до переговорів" та закликає Україну також припинити вогонь. Попередній досвід показує, що такі російські "перемир'я" залишаються фікцією — під час минулих "пауз" окупанти не припиняли обстріли та атаки на українські позиції.

Українські військові експерти вже відреагували на заяву Кремля, нагадавши про попередній досвід подібних "перемир'їв".

Олексій Копитько, військовий аналітик і колишній радник міністра оборони України, вважає, що таке рішення є очікуваним і пояснює його можливі причини: "Щоб не конфліктувати з Європою, де 8 травня, і щоби спокійно повернулися додому гості, які на 9 травня приїдуть". За його словами, Росія може ще розширити часові рамки "перемир'я" ближче до 1 травня.

Автор моніторингового Telegram-каналу "Миколаївський Ванек" критично оцінює заяву Путіна, назвавши її "черговою фсбшною хитрістю": "Під час останнього 'перемир'я' окупанти безперешкодно пересувалися сірою зоною, особливо на сході і на Запорізькому напрямку. Вони закріплювалися, а потім із цих позицій після 'перемир'я' намагалися штурмувати вже наші позиції".

За його словами, російські війська використовують "перемир'я" для проведення розвідки вздовж всієї лінії фронту, ротації особового складу та накопичення боєприпасів, які згодом використовують проти українських позицій.

"Нормальне перемир'я — це коли дві сторони про це домовляються, а 'суддею' виступає третя сторона. Тут же вони хочуть показати, як вони прагнуть 'перемир'я', а насправді використати цей час на свою користь", — наголошує експерт.

Андрій Коваленко, офіцер Сил оборони та керівник Центру протидії дезінформації РНБО, також висловив свою позицію щодо оголошеного Росією "перемир'я": "Чому не повне та всеосяжне припинення вогню? Все, що не є всеосяжним припинення вогню є російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну".

Українська сторона поки офіційно не відреагувала на заяву Кремля. Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ наразі не коментують ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Путін боїться розізлити Трампа. Союзник України вказав на важливий момент.