Спочатку щось трапиться з Путіним: чотири причини, які викличуть бунт у Росії

Росія цілком може повторити шлях СРСР, який увійшов у піке в середині 1980-х

Окрім наступу ЗСУ в Курській області, в Росії існує чимало чинників, здатних призвести до громадянського конфлікту. Однак для того, щоб вони спрацювали, потрібен збіг обставин.

Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Більше читайте на сайт "Телеграф" в інтерв’ю: "Руйнація економіки РФ почнеться в 2026 році. Нам треба протриматись: соціолог Євген Головаха, ч. II".

– Ні, [громадянський конфлікт в РФ] — абсолютно не фантазії. Чинників багато: починаючи від поглиблення інфляції, закінчуючи нескінченними трупами на кладовищах. Це постійно тисне. Хоч вони й намагаються заплющити очі, воно все одно тисне. Однак, для того, щоб ці чинники спрацювали, потрібен збіг обставин, — назвав соціолог перші два приводу для бунту в РФ.

Він нагадав, що для Радянського Союзу такий збіг обставин був пов'язаний з приходом нової людини до влади (генсека ЦК КПРС Михайла Горбачова. – Ред.), ідеями змін, економічним провалом системи, падінням цін на нафту. Збіг декількох обставин призвів до змін, а вони вже зруйнували СРСР.

— Наприклад, щось трапляється з Путіним на тлі погіршення економічної ситуації та падіння цін на нафту. Нові російські можновладці з простягнутою рукою йдуть на Захід. Їм кажуть: "Ми вам допоможемо, але треба залишити Україну". Вони погоджуються. Все. Тобто уявити собі це теоретично можливо, — припускає Євген Головаха.

На його думку, нинішня російська економічна система більше двох років не витягне.

— До 2026 року нам треба протриматись. Руйнація російської економіки почнеться 2026 року і тоді їм буде вже не до України. І не випадково у них в програмі перемогти Україну до 2026 року. Там економісти це добре розуміють. Навіть ті, які працюють на владу. Тому там і сформульована ціль – 2026 року закінчити війну перемогою Росії. А ми повинні 2026 рік пережити з перемогою України. Ну подивимося, хто кого. Ми повинні перемогти, — підсумував директор Інституту соціології.

Нагадаємо, раніше соціолог назвав "Телеграфу" дві головні емоції українців під час війни.