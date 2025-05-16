Наришкін вирішив поговорити про "силу та правду" РФ на тлі переговорів у Стамбулі

Директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін знову відзначився дивними заявами. Раніше він пропонував Україні визнати окупацію Росією українських земель як кордони РФ. Наразі ж — шукає ворогів в Європі та США.

Так російські ЗМІ передають його слова про "силу та правду" на боці Росії, те що РФ не відмовиться від власних цінностей та заяви про "нарощування підтримки антисестимних сил в СНГ". В цьому він звинувачує США та Європу.

Вже традиційно для Росії Наришкін говорив про "прозахідні інформповістки" через яку Європа начебто не може дивитись на РФ, зокрема до "здоровий та змістовний шлях розвитку". Що саме Наришкін мав на увазі, розпочату РФ війну чи зростання смертності від алкоголю, розвідник не уточнював.

Наришкін іноді відзначається дивними заявами. Попри високий пост — ексголова Держдуми та очільник СЗР, він неодноразово "сипався" у своїх промовах. Зокрема перед початком повномасштабного вторгнення своєю невпевненістю навіть вивів російського президента Володимира Путіна. Наришкін ніяк не міг визначитися, підтримує Мінські домовленості чи визнання незалежності окупованих Донеччини та Луганщини. Врешті — видав "таємницю" про приєднання окупованих частин до РФ.

Через пост його іноді порівнюють зі Штірліцем — вигаданим персонажем радянської (а згодом й російської) поп-культури. Цей розвідник працює радянським шпигуном у нацистській Німеччині під прикриттям офіцера СС. Пропаганда малювала з нього непохитного борця, тоді як в народі він став героєм численних анекдотів — часто абсурдних, із сухим гумором "Штірліц ішов коридором. Дверей не було. Але Штірліц ішов".

Раніше "Телеграф" розповідав, що російська делегація із чиновників не найвищого рівня заявила про "продовження переговорного процесу", перерваного у 2022 році. Зустріч делегацій у Стамбулі має відбутися 16 травня.