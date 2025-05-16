Нарышкин решил поговорить о "силе и правде" РФ на фоне переговоров в Стамбуле

Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин снова отметился странными заявлениями. Ранее он предлагал Украине признать оккупацию Россией украинских земель как границы РФ.

Так российские СМИ передают его слова о "силе и правде" на стороне России, что РФ не откажется от собственных ценностей и заявления о "наращивании поддержки антисестимных сил в СНГ". В этом он обвиняет США и Европу.

Уже традиционно для России Нарышкин говорил о "прозападных информповестках", из-за которых Европа якобы не может смотреть на РФ, в частности, на "здоровый и содержательный путь развития". Что именно Нарышкин имел в виду, начатую в РФ войну или рост смертности от алкоголя, разведчик не уточнял.

Нарышкин иногда отличается странными заявлениями. Несмотря на высокий пост — экс председатель Госдумы и глава СВР, он неоднократно "сыпался" в своих выступлениях. В частности, перед началом полномасштабного вторжения своей неуверенностью даже вывел российского президента Владимира Путина. Нарышкин никак не мог определиться, поддерживает ли Минские договоренности или признание независимости оккупированных Донетчины и Луганщины. Наконец, выдал "тайну" о присоединении оккупированных частей к РФ.

Из-за должности его иногда сравнивают со Штирлицем – вымышленным персонажем советской (а впоследствии и российской) поп-культуры. Этот разведчик работает советским шпионом в нацистской Германии под прикрытием офицера СС. Пропаганда рисовала из него непоколебимого борца, в то время как в народе он стал героем многочисленных анекдотов — часто абсурдных, с сухим юмором "Штирлиц шел по коридору. Дверей не было. Но Штирлиц шел".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российская делегация из чиновников не самого высокого уровня заявила о "продолжении переговорного процесса", прерванного в 2022 году. Встреча делегаций в Стамбуле состоится 16 мая.