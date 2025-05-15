Коли почнуться переговори України та Росії у Стамбулі: став відомий склад української делегації
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Главою делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова
Переговори української та російської делегацій мають початись у пʼятницю, 16 травня, вранці у Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела. Водночас інше джерело РБК-Україна додає, що з датою і часом наступних переговорів українська сторона визначиться вже по прильоту до Стамбулу.
Тим часом президент України Володимир Зеленський офіційним указом призначив склад делегації від нашої сторони. Хто ж у нього увійшов?
Главою делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова.
Інші члени групи:
- Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ
- Олександр Поклад — заступник голови СБУ.
- Олег Луговський — перший заступник голови Служби Зовнішньої Розвідки.
- Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ.
- Вадим Скибіцький — заступник начальника ГУР.
- Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил.
- Олександр Дьяков —заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил.
- Олексій Маловацький — начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ.
- Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.
- Георгій Кузьмичов —офіцер протоколу апарату забезпечення Головнокомандувача ЗСУ.
- Олександр Бевз — радник голови Офісу президента.
Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував склад російської делегації, наголосивши, що відсутність лідера Росії Володимира Путіна та присутність чиновників не найвищого рангу свідчить про неповагу до США та Туреччини.