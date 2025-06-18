Померла відома радянська акторка: її запам’ятали за незвичною роллю у фільмі "Любов і голуби"

Акторка до останнього працювала у театрі

У середу, 18 червня, стало відомо, що померла відома російська акторка Наталія Тєнякова. Багатьом глядачам вона запам’яталася за роллю баби Шури у радянському фільмі "Любов і голуби".

Актриса померла на 81-му році життя. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наталія Тєнякова близько 37 років прослужила у МХТ і до останнього виходила на сцену, хоча останнім часом у неї були проблеми зі здоров’ям. Актриса зіграла у понад 50 кінострічках, у тому числі "Алі-Баба та 40 розбійників", "Батьки та діти", "Зелена карета".

Померла зірка фільму "Любов і голуби"

Відомо, що в культовому фільмі "Любов і голуби" Наталі дісталася ролі баби Шури, хоча на той момент актриса була молодшою за свого персонажа на 20 років. На проби вона з’явилася в купальнику і була обурена тим, що їй запропонували зіграти роль бабусі, але потім погодилася, і виявилося, не дарма, оскільки після фільму стала знаменитою.

Померла актриса Наталія Тєнякова

До речі, свого чоловіка у фільмі "Любов і голуби", який став її чоловіком і в житті, Наталя пережила на 6 років. Про війну в Україні Тєнякова публічно не висловлювалася.

Наталія Тєнякова

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає Людмила з "Москва сльозам не вірить". Акторка пережила викидень, смерть чоловіка та пішла з кіно.