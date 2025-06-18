Умерла известная советская актриса: ее запомнили по необычной роли в фильме "Любовь и голуби"

Актриса до последнего работала в театре

В среду, 18 июня, стало известно, что скончалась известная российская актриса Наталья Тенякова. Многим зрителям она запомнилась по роли бабы Шуры в советском фильме "Любовь и голуби".

Актриса скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщают российские СМИ.

Наталья Тенякова около 37 лет прослужила в МХТ и до последнего выходила на сцену, хотя в последнее время у нее были проблемы со здоровьем. Актриса сыграла в более 50 кинолентах, в том числе "Али-Баба и 40 разбойников", "Отцы и дети","Зеленая карета".

Умерла звезда фильма "Любовь и голуби"

Известно, что в культовом фильме "Любовь и голубы" Наталье досталась роли бабы Шуры, хотя на тот момент актриса была младше своего персонажа на 20 лет. На пробы она появилась в купальнике и была возмущена тем, что ей предложили сыграть роль бабушки, но затем согласилась, и как оказалось, не зря, поскольку после фильма стала знаменитой.

Умерла актриса Наталья Тенякова

К слову, своего супруга в фильме "Любовь и голуби", который стал ее мужем и в жизни, Наталья пережила на 6 лет. О войне в Украине Тенякова публично не высказывалась.

Наталья Тенякова

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит Людмила из "Москва слезам не верит". Актриса пережила выкидыш, смерть мужа и ушла из кино.