На Росію летіли ракети? Під ударами опинилися ТЕЦ та електропідстанція (відео)

Попередньо, під удар потрапили енергетичні об'єкти

В ніч на середу, 5 листопада, в російському Орлі пролунали вибухи — за попередніми даними, ціллю атаки була місцева ТЕЦ. Крім того, атаковано електропідстанцію "Владимирська" у місті Владимир. Їх вже було атаковано менш як тиждень тому — 31 жовтня.

Що треба знати:

Минулої ночі вибухи лунали у двох регіонах РФ — в Орлі та Владимирі

Влада РФ каже про атаку дронів, але за словами місцевих та OSINT-аналітиків, це були ракети

За попередніми даними, під удари потрапили ТЕЦ та електропідстанція, які вже було атаковано 31 жовтня

Вибухи в Орлі

Жителі Орла повідомили про вибухи та гуркіт у небі, за їхніми даними, під атакою була місцева ТЕЦ. Губернатор області Андрій Кличков підтвердив атаку та заявив про атаку дронів. Він стверджує, що "при падінні їх окремих елементів пошкоджено кілька приватних будинків та господарську споруду".

Однак за словами місцевих, це була ракетна атака. OSINT-аналіз ASTRA встановив, що вибухи пролунали поруч з ТЕЦ, на думку аналітика, їх було завдано з використанням реактивного засобу ураження – ракети чи реактивного БПЛА.

На відео не чути ні звуків повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного дзижчання гвинтового БПЛА, — пояснив аналітик

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

За даними OSINT-аналізу ASTRA, вибухи були поруч з ТЕЦ — на відстані близько 1,5 км та близько 1,2 км. Менш ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство "Орелтекмаш", яке виробляє рухомі засоби технічного обслуговування, ремонту та евакуації для військових.

Орловська ТЕЦ — найбільше генеруюче джерело електроенергії та тепла в області. Забезпечує як електрику, і теплове постачання. Вона вже була під ударом в ніч проти 31 жовтня. У ВМС України заявили, що ударів було завдано крилатими ракетами "Нептун".

Атака на Владимир

Крім того, минулої ночі у Владимирі була успішно атакована електропідстанція на 750 кВ. За деякими даними, атака була ракетною. ПС 750 кВ – великий енергетичний об'єкт регіону, що бере участь у забезпеченні електрикою Москви. Електропідстанцію "Владимирська" було також атаковано в ніч на 31 жовтня.

Задимлення після вибуху у Владимирі

Губернатор Владимирської області Олександр Авдєєв підтвердив удар безпілотниками по енергетичній інфраструктурі в передмісті Владимира. Він додав, що ліквідацію наслідків почнуть з настанням світлого часу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 4 жовтня Росію атакували дрони. Під ударами були дві підстанції та склад БК.