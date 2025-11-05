На Россию летели ракеты? Под ударами оказались ТЭЦ и электроподстанция (видео)

Предварительно под удар попали энергетические объекты

В ночь на среду, 5 ноября, в российском Орле прогремели взрывы – по предварительным данным, целью атаки была местная ТЭЦ. Кроме того, атакована электроподстанция "Владимирская" в городе Владимир. Их уже атаковали менее недели назад — 31 октября.

Что нужно знать:

Минувшей ночью взрывы раздавались в двух регионах РФ — в Орле и Владимире

Власти говорят об атаке дронов, но, по словам местных и OSINT-аналитиков, это были ракеты

По предварительным данным, под удары попали ТЭЦ и электроподстанция, которые уже были атакованы 31 октября

Взрывы в Орле

Жители Орла сообщили о взрывах и грохоте в небе, по их данным, под атакой была местная ТЭЦ. Губернатор области Андрей Кличков подтвердил атаку и заявил об атаке дронов. Он утверждает, что "при падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозяйственное сооружение".

Однако по словам местных, это была ракетная атака. OSINT-анализ ASTRA установил, что взрывы прогремели рядом с ТЭЦ, по мнению аналитика, они были нанесены с использованием реактивного средства поражения – ракеты или реактивного БПЛА.

На видео не слышно ни звуков воздушной тревоги, ни работы ПВО, ни характерного жужжания винтового БПЛА, — пояснил аналитик

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

По данным OSINT-анализа ASTRA, взрывы были рядом с ТЭЦ — на расстоянии около 1,5 км и около 1,2 км. Менее чем в километре от Орловской ТЭЦ расположено оборонное предприятие "Орелтекмаш", производящее подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации для военных.

Орловская ТЭЦ — самый крупный генерирующий источник электроэнергии и тепла в области. Обеспечивает как электричество, так и тепловые поставки. Она уже была под ударом в ночь на 31 октября. В ВМС Украины заявили, что удары были нанесены крылатыми ракетами "Нептун".

Атака на Владимир

Кроме того, минувшей ночью во Владимире была успешно атакована электроподстанция на 750 кВ. По некоторым данным, атака была ракетной. ПС 750 кВ – крупный энергетический объект региона, участвующий в обеспечении электричеством Москвы. Электроподстанция "Владимирская" была также атакована в ночь на 31 октября.

Задымление после взрыва во Владимире

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил удар беспилотниками по энергетической инфраструктуре в пригороде Владимира. Он добавил, что ликвидацию последствий начнут с наступлением светлого времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 4 октября Россию атаковали дроны. Под ударами находились две подстанции и склад БК.