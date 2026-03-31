У Росії пролунав вибух на важливому заводі: що там робили і як далеко це від України (відео)

Анастасія Мокрик
Вибухи у Росії. Фото Колаж "Телеграфу"

Дим видно у багатьох районах міста

У російському місті Нижньокамськ на території заводу пролунав вибух вдень 31 березня. Над місцем події піднімаються клуби диму.

Інформація про це була опублікована у соцмережах. Також з’явилися перші фотографії та відео.

Очевидці повідомили, що вибух стався в районі заводу "Нижньокамськнафтохім". Дим видно у багатьох районах міста.

"Я на 10 поверсі живу, у нас будинок прямо захитало, я думала складемося. Мене досі трясе", — розповіли місцеві.

Містяни також скаржаться на "хімічний запах" у повітрі після потужного вибуху.

У компанії заявили, що спалах відбувся на території "Нижньокамськнафтохіму". На місці працюють всі відповідні служби, а загрози екологічній обстановці немає.

У мережі тим часом пишуть про постраждалих.

Місто Нижнекамськ розташоване в Республіці Татарстан. У Нижньокамському муніципальному районі розташований один із найбільших у Росії центрів нафтохімічної, нафтопереробної та енергогенеруючої промисловості, на який припадає 23% виробленої в Татарстані промислової продукції та близько 30% експорту.

Відстань від Нижньокамська до Луганська
"Нижньокамськнафтохім" — один з найбільших у світі виробників синтетичних каучуків, ключове підприємство Волзького кластера СІБУРу. Один з основних центрів виробництва полімерів та продуктів органічного синтезу в Росії.

Продукція:

  • синтетичні каучуки загального та спеціального призначення
  • базові полімери
  • поліефіри
  • інші продукти органічного синтезу.
Нижньокамськнафтохім
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що географія ударів по Росії збільшується. 27 березня дрони знову атакували важливі порти в Ленобласті.

#Росія #Вибух #Завод #Нижньокамськ