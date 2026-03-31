У Росії пролунав вибух на важливому заводі: що там робили і як далеко це від України (відео)
Дим видно у багатьох районах міста
У російському місті Нижньокамськ на території заводу пролунав вибух вдень 31 березня. Над місцем події піднімаються клуби диму.
Інформація про це була опублікована у соцмережах. Також з’явилися перші фотографії та відео.
Очевидці повідомили, що вибух стався в районі заводу "Нижньокамськнафтохім". Дим видно у багатьох районах міста.
"Я на 10 поверсі живу, у нас будинок прямо захитало, я думала складемося. Мене досі трясе", — розповіли місцеві.
Містяни також скаржаться на "хімічний запах" у повітрі після потужного вибуху.
У компанії заявили, що спалах відбувся на території "Нижньокамськнафтохіму". На місці працюють всі відповідні служби, а загрози екологічній обстановці немає.
У мережі тим часом пишуть про постраждалих.
Місто Нижнекамськ розташоване в Республіці Татарстан. У Нижньокамському муніципальному районі розташований один із найбільших у Росії центрів нафтохімічної, нафтопереробної та енергогенеруючої промисловості, на який припадає 23% виробленої в Татарстані промислової продукції та близько 30% експорту.
"Нижньокамськнафтохім" — один з найбільших у світі виробників синтетичних каучуків, ключове підприємство Волзького кластера СІБУРу. Один з основних центрів виробництва полімерів та продуктів органічного синтезу в Росії.
Продукція:
- синтетичні каучуки загального та спеціального призначення
- базові полімери
- поліефіри
- інші продукти органічного синтезу.
