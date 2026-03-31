У Росії пролунав вибух на важливому заводі: що там робили і як далеко це від України (відео)

У російському місті Нижньокамськ на території заводу пролунав вибух вдень 31 березня. Над місцем події піднімаються клуби диму.

Інформація про це була опублікована у соцмережах. Також з’явилися перші фотографії та відео.

Очевидці повідомили, що вибух стався в районі заводу "Нижньокамськнафтохім". Дим видно у багатьох районах міста.

"Я на 10 поверсі живу, у нас будинок прямо захитало, я думала складемося. Мене досі трясе", — розповіли місцеві.

Містяни також скаржаться на "хімічний запах" у повітрі після потужного вибуху.

У компанії заявили, що спалах відбувся на території "Нижньокамськнафтохіму". На місці працюють всі відповідні служби, а загрози екологічній обстановці немає.

У мережі тим часом пишуть про постраждалих.

Місто Нижнекамськ розташоване в Республіці Татарстан. У Нижньокамському муніципальному районі розташований один із найбільших у Росії центрів нафтохімічної, нафтопереробної та енергогенеруючої промисловості, на який припадає 23% виробленої в Татарстані промислової продукції та близько 30% експорту.

Відстань від Нижньокамська до Луганська

"Нижньокамськнафтохім" — один з найбільших у світі виробників синтетичних каучуків, ключове підприємство Волзького кластера СІБУРу. Один з основних центрів виробництва полімерів та продуктів органічного синтезу в Росії.

Продукція:

синтетичні каучуки загального та спеціального призначення

базові полімери

поліефіри

інші продукти органічного синтезу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що географія ударів по Росії збільшується. 27 березня дрони знову атакували важливі порти в Ленобласті.