Меми тепер не тільки про Віталія: Володимир Кличко повторив "фірмовий стиль" брата (відео)

Соцмережі активно обговорюють курйозний момент із безпекового форуму

Боксер Володимир Кличко, молодший брат міського голови Києва Віталія Кличка, став героєм жартів в мережі. Все через свій коментар на Чорноморському безпековому форумі (Black Sea Security Forum) у Одесі.

Кличко молодший говорячи про політичну кар'єру висловився так: "Я не політик, я ніколи не був політиком, я ніколи не був у жодній партії. Також у партії брата. До речі, мого родича". Це і стало приводом для гумору.

Коментаторів розвеселила фраза ще й з огляду на періодичні мовні "ляпи" Віталія Кличка. В мережі пишуть, що це новий хіт ораторського мистецтва та пропонують присвоїти Кличку звання генерала мемотворчих сил.

Насмішила користувачів і вимова Володимира Кличка та його опис своєї дотичності до політики.

Мер столиці і старший брат Володимира Віталій Кличко відомий своїми яскравими обмовками, які стають справжніми інтернет-мемами. Серед відомих "перлвв":

"Але сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки лише всі, мало хто може це робити".

"Прошу… підготуватися до землі" (заклик готуватися до опалювального сезону/холодів).

"У мене є два заступники, чотири з яких лежать у Кабінеті міністрів".

Українці навіть роблять тематичні добірки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над обмовками Кличка жартував навіть президент Володимир Зеленський, вже у статусі першої особи держави. У 2025 році він підколов його у розмові про вибори.