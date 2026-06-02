Рус

Літо затримується? Одесу може накрити похолодання і затяжні зливи

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Морське місто опиниться під холодним циклоном
Морське місто опиниться під холодним циклоном. Фото Колаж "Телеграф"

Теплі речі не варто ховати у шафу

Червень в Одесі зазвичай асоціюється з повноцінним початком курортного сезону та стабільним теплом, проте цьогорічний старт літа готує для одеситів та гостей міста невеликий синоптичний сюрприз. Судячи з поточних прогнозів, звична спека поки що відкладається.

Згідно з даними метеорологічного ресурсу "Мета Погода", перші дні червня принесуть в Одесу помірну та навіть прохолодну погоду з періодичними опадами. Так, 2 та 3 червня (вівторок і середа) небо буде хмарним, очікуються дощі, а стовпчики термометрів удень не піднімуться вище +17°C. Ночі також залишатимуться доволі свіжими — близько +13°C.

Поступове потепління почнеться з четверга, 4 червня, коли повітря прогріється до +21°C вдень і +13°C вночі, а небо проясниться. На вихідні, 6 та 7 червня, температура продовжить зростати: у суботу очікується до +24°C, а в неділю — до +26°C (щоправда, у кінці тижня знову можливі невеликі дощі). Справжнє стабільне літо з денними температурами від +26°C до +28°C та теплими ночами до +18°C+19°C прийде в регіон лише після 15 червня.

Погода в Одесі

Альтернативний погляд на найближчі дні пропонують фахівці Укргідрометцентру, чий детальний прогноз представлений на файлі укргіл.jpg. Спеціалісти державного відомства солідарні в тому, що початок місяця буде дощовим, проте їхні розрахунки температурного режиму дещо відрізняються в бік більшої прохолоди в денні години та вищих показників у нічний час.

Що прогнозують синоптики Укргідрометцентру

За даними аналізу файлу, 2 червня синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощову погоду з температурою від +14°C вночі до +17°C вдень. Наступного дня, 3 червня, опади утримаються, а термометри покажуть +15°C вночі та ті ж самі скромні +17°C у денний час. Протягом 4 та 5 червня очікується припинення дощів та хмарна з проясненнями погода: вночі буде близько +16°C, а вдень повітря прогріється лише до +20°C. На вихідні, 6 та 7 червня, температура коливатиметься в межах +18°C вночі та +21°C вдень, причому в неділю місто знову можуть накрити рясні дощі. Помірна прохолода утримається щонайменше до середи, 10 червня, коли денний максимум становитиме всього +22°C.

Раніше "Телеграф" писав, якої погоди чекати у Харкові.

Теги:
#Одеса #Погода #Прогноз