Літо затримується? Одесу може накрити похолодання і затяжні зливи

Теплі речі не варто ховати у шафу

Червень в Одесі зазвичай асоціюється з повноцінним початком курортного сезону та стабільним теплом, проте цьогорічний старт літа готує для одеситів та гостей міста невеликий синоптичний сюрприз. Судячи з поточних прогнозів, звична спека поки що відкладається.

Згідно з даними метеорологічного ресурсу "Мета Погода", перші дні червня принесуть в Одесу помірну та навіть прохолодну погоду з періодичними опадами. Так, 2 та 3 червня (вівторок і середа) небо буде хмарним, очікуються дощі, а стовпчики термометрів удень не піднімуться вище +17°C. Ночі також залишатимуться доволі свіжими — близько +13°C.

Поступове потепління почнеться з четверга, 4 червня, коли повітря прогріється до +21°C вдень і +13°C вночі, а небо проясниться. На вихідні, 6 та 7 червня, температура продовжить зростати: у суботу очікується до +24°C, а в неділю — до +26°C (щоправда, у кінці тижня знову можливі невеликі дощі). Справжнє стабільне літо з денними температурами від +26°C до +28°C та теплими ночами до +18°C…+19°C прийде в регіон лише після 15 червня.

Альтернативний погляд на найближчі дні пропонують фахівці Укргідрометцентру, чий детальний прогноз представлений на файлі укргіл.jpg. Спеціалісти державного відомства солідарні в тому, що початок місяця буде дощовим, проте їхні розрахунки температурного режиму дещо відрізняються в бік більшої прохолоди в денні години та вищих показників у нічний час.

Що прогнозують синоптики Укргідрометцентру

За даними аналізу файлу, 2 червня синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощову погоду з температурою від +14°C вночі до +17°C вдень. Наступного дня, 3 червня, опади утримаються, а термометри покажуть +15°C вночі та ті ж самі скромні +17°C у денний час. Протягом 4 та 5 червня очікується припинення дощів та хмарна з проясненнями погода: вночі буде близько +16°C, а вдень повітря прогріється лише до +20°C. На вихідні, 6 та 7 червня, температура коливатиметься в межах +18°C вночі та +21°C вдень, причому в неділю місто знову можуть накрити рясні дощі. Помірна прохолода утримається щонайменше до середи, 10 червня, коли денний максимум становитиме всього +22°C.

