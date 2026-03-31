В России прогремел взрыв на важном заводе: что там делали и как далеко это от Украины (видео)

Дым виден во многих районах города

В российском городе Нижнекамск на территории завода прогремел взрыв днем 31 марта. Над местом происшествия поднимаются клубы дыма.

Информация об этом была опубликована в соцсетях. Также появились первые фотографии и видео.

Очевидцы сообщили, что взрыв случился в районе завода "Нижнекамскнефтехим". Дым виден во многих районах города.

"Я на 10 этаже живу, у нас дом прямо зашатало, я думала сложимся. Меня до сих пор трясет", — рассказали местные.

Горожане также жалуются на "химический запах" в воздухе после мощного взрыва.

В компании заявили, что возгорание произошло на территории "Нижнекамскнефтехима". На месте работают все соответствющдие службы, а угорозы экологической обстановке нет.

В сети тем временем пишут о пострадавших.

Город Нижнекамск расположен в Республике Татарстан. В Нижнекамском муниципальном районе расположен один из крупнейших в России центров нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергогенерирующей промышленности, на который приходится 23 % производимой в Татарстане промышленной продукции и около 30 % экспорта.

Расстояние от Нижнекамска до Луганска

"Нижнекамскнефтехим" — один из крупнейших в мире производителей синтетических каучуков, ключевое предприятие Волжского кластера СИБУРа. Один из основных центров производства полимеров и продуктов органического синтеза в России.

Продукция:

синтетические каучуки общего и специального назначения

базовые полимеры

полиэфиры

другие продукты органического синтеза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что география ударов по России увеличивается. 27 марта дроны снова атаковали важные порты в Ленобласти.