Російська блогерка змусила Путіна "прогнутися" своїм дивним зверненням

Невже Боня налякала Кремль

У Кремлі відреагували на публічне звернення блогерки Вікторії Боні до президента РФ Путіна. Щоправда, у звичному для себе стилі — проблеми визнають, але запевняють, що "все під контролем" і процес уже триває.

Позицію влади озвучив прессекретар Дмитро Пєсков під час брифінгу. За його словами, теми, які підняла росіянка, добре відомі й не залишені без уваги. Про це пишуть російські Телеграм-канали.

У Кремлі заявляють, що над порушеними питаннями нібито вже працюють, до процесу залучено "велику кількість людей", а самі проблеми мають складний характер і потребують часу.

Однак жодної конкретики щодо рішень або строків Пєсков не озвучив. Він обмежився загальними формулюваннями про системну роботу.

Саме звернення Вікторія Боня опублікувала кількома днями раніше. У ньому вона заявила, що говорить "від імені людей", а у всіх проблемах Росії винна не "верхівка" влади. Просто чиновники настільки бояться президента, що не наважуються розповісти йому правду.

Дмитро Пєсков.

Після відповіді Кремля Боня записала ще одне відео — вже з реакцією на слова Пєскова. Вона подякувала за те, що її звернення не проігнорували, і окремо відзначила, що озвучені нею теми, за словами влади, перебувають у роботі.

"Я хочу подякувати, по-перше, за те, що ви не пройшли повз. Хочу подякувати Дмитру Пєскову за те, що він сказав: з тих питань, які ми озвучили, вже ведуться роботи", — заявила Боня

Водночас Боня кричить про те, що її позиція — це "позиція народу", а не чиєсь замовлення. Росіянка заявила, що не отримує жодної винагороди за такі звернення і пояснила свою мотивацію доволі пафосно — мовляв, виступає лише за те, щоб Росія "жила своє найкраще життя".

Вікторія Боня.

Цікаво, що звернення Вікторії Боні виявилося навіть популярнішим за офіційні виступи Путіна. За кілька днів її 18-хвилинне відео про "проблеми людей" зібрало десятки мільйонів переглядів у заблокованому в РФ Instagram.

Для порівняння, так звана "пряма лінія" Путіна, яку традиційно транслюють одразу кілька федеральних телеканалів, за даними російських ЗМІ, зібрала біля екранів близько 16 мільйонів глядачів — приблизно кожен восьмий житель країни.

