Российская блогерша заставила Путина "прогнуться" своим странным обращением

Неужели Боня испугала Кремль

В Кремле отреагировали на публикующее обращение блогера Виктории Бони к президенту РФ Путину. Правда, в привычном для себя стиле проблемы признают, но уверяют, что "все под контролем" и процесс уже идет.

Позицию власти озвучил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, темы, которые подняла россиянка, хорошо известны и не оставлены без внимания. Об этом пишут российские Телеграмм-каналы.

В Кремле заявляют, что над поднятыми вопросами якобы уже работают, в процесс вовлечено "большое количество людей", а сами проблемы носят сложный характер и требуют времени.

Однако никакой конкретики о решениях или сроках Песков не озвучил. Он ограничился общими формулировками о системной работе.

Само обращение Виктория Боня опубликовала несколькими днями раньше. В нем она заявила, что говорит "от имени людей", а во всех проблемах России виновата не "верхушка" власти. Просто чиновники настолько боятся президента, что не решаются рассказать ему правду.

После ответа Кремля Боня записала еще одно видео – уже с реакцией на слова Пескова. Она поблагодарила за то, что ее обращение не проигнорировали, и особо отметила, что озвученные ею темы, по словам властей, находятся в работе.

"Я хочу поблагодарить, во-первых, за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал: по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы", — заявила Боня.

В то же время Боня кричит о том, что ее позиция – это "позиция народа", а не чей-то заказ. Россиянка заявила, что не получает никакого вознаграждения за такие обращения и объяснила свою мотивацию достаточно пафосно — мол, выступает лишь за то, чтобы Россия "жила свою лучшую жизнь ".

Интересно, что обращение Виктории Бони оказалось даже популярнее официальных выступлений Путина. Через несколько дней ее 18-минутное видео о "проблемах людей" собрало десятки миллионов просмотров в заблокированном в РФ Instagram.

Для сравнения так называемая "прямая линия" Путина, которую традиционно транслируют сразу несколько федеральных телеканалов, по данным российских СМИ, собрала у экранов около 16 миллионов зрителей — примерно каждый восьмой житель страны.

