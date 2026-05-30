Києву приготуватись? Які міста найближчим часом може атакувати Росія

Українців попереджають в Міноборони та монітори

В Україні зберігається загроза масованої атаки, про яку попереджає не тільки президент Володимир Зеленський. Українців у Києві та інших містах закликають бути уважними до тривог та реагувати відповідно.

Як зазначив зранку 30 травня радник міністра оборони Сергій Стерненко, обстріл очікували ще вночі. Фіксувалась активність авіації, однак ніч минула без масованого удару.

"Вночі не було масованої атаки проти України, однак загроза зберігається на поточну добу", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Володимир Зеленський наголошував, що розвідка має інформацію про підготовку Росії до нового масованого удару. Голова держави не уточнював, коли саме ймовірність буде найвищою, але закликає людей реагувати відповідно на сигнали тривоги.

"Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть монітори

За словами волонтера Тимофія Кучера, росіяни нібито планують атаку балістичними ракетами "Іскандер-М" по Дніпропетровській та Київській областях. Йдеться про понад 26 ракет.

"Є інформація, що ворог переніс обстріл на завтрашню ніч (31 травня — ред.). Але це не точно. Ніхто не знає, що буде точно. Ми знаємо лише +- плани ворога", — додав пізніше волонтер.

Також монітори пишуть, що Росія планує обстріл напередодні Дня Києва, а саме 31 травня. Особливо уважними закликають бути мешканців Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці.

"Реагувати на тривоги варто в містах Коростень, Вишгород, Дніпро, Павлоград, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів та Дубно, де РФ проводила фінальну розвідку обʼєктів", — йдеться у повідомленні.

