Масштабна пожежа та стіна диму на сотні метрів: дрони вдарили по важливому НПЗ у Росії (фото, відео)

Серія прильотів призвела до масштабного спалаху

У ніч проти 31 травня в російському місті Саратов пролунали вибухи. Дрони вдарили по нафтопереробному заводу.

Відповідна інформація з’явилася у мережі. Водночас з місця події опублікували безліч фото та відео, на яких видно масштабну пожежу.

Імовірно, удар ймовірно припав по установці ізомеризації. Саме вона покращує частину нафти, з якої потім виробляють бензин.

У соцмережах також повідомляють, що у місті видно більше двох джерел займання.

Над містом видно клуби чорного диму.

До речі, вранці в Саратові знову пролунала сирена і в місті знову пролунали вибухи.

Саратівський НПЗ — що про нього відомо

Є одним із найстаріших нафтопереробних російських підприємств. Раніше завод носив назву "Крекінг". Входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Саратівський НПЗ

Підприємство виготовляє понад 20 видів продукції : неетильовані бензини, дизельне паливо, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку. Обсяг нафтопереробки станом на 2023 рік на цьому НПЗ становив 4,8 млн. тонн.

З другої половини 1950-х років сировина для роботи заводу надходила до регіону нафтопроводом Самара – Саратов – Волгоград, який замінила перемичка Красноармійськ – Саратовський НПЗ.

Потужність цього НПЗ становить близько 5,8 млн. тонн нафти на рік — приблизно 2,2% загальноросійського обсягу. Це приблизно один із кожних 45 літрів палива, що виробляються в Росії. Відвантаження нафтопродуктів здійснюється переважно залізничним транспортом, а також водним та автомобільним.

Саратівський НПЗ. Инфографика: "Телеграф" / ШІ

Завод вже неодноразово був атакований дронами. Удари по ньому було здійснено у листопаді 2024 року. А, наприклад, після ударів у серпні 2025 року підприємство припиняло роботу. Потім у листопаді того ж року завод знову опинився під атакою.

