З Днем Києва 2025: найкращі листівки та картинки до свята

Надішліть гарну листівку до Дня української столиці 25 травня

За традицією, день народження Києва українці відзначають щорічно в останню неділю травня. Цього року свято припадає на 25 травня.

Згідно з усталеною версією, Київ був заснований у 482 році, а отже, у 2025 році йому виповнюється 1543 роки. Ця дата спирається на стародавні літописи, зокрема на "Повість временних літ", в якій говориться, що місто було засноване братами Києм, Щеком, Хоривом та їхньою сестрою Либідь.

На честь цієї події заплановані концерти та інші святкові заходи. Проте, враховуючи військове положення, святкування пройдуть у більш стриманому форматі. Так, на Майдані Незалежності не буде традиційного масштабного концерту та гучних салютів. Цього року навіть не працюватимуть деякі міські фонтани.

Київ — одне з наймальовничіших міст Європи та світу, яке навіть за умов війни залишається гостинним для туристів. З 2022 року росіяни продовжують атакувати його ракетами та дронами, руйнуючи житлові будинки та пам’ятники архітектури. Але українська столиця залишається непокірною та стійкою — як і весь наш народ. На честь свята "Телеграф" зробив добірку гарних листівок та картинок, щоб ви могли відправити близьким чи просто знайомим киянам зі святом їхнього міста.

Фото: Amazing Ukraine

Фото: Amazing Ukraine

Фото: Amazing Ukraine

Фото: Amazing Ukraine

Фото: Люкс ФМ

Раніше "Телеграф" писав, де у Києві красиво зустріти схід сонця. Ці місця не тільки ідеальні для фотосесій, а й дарують особливу атмосферу спокою та натхнення на початку нового дня.