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З Днем Києва 2025: найкращі листівки та картинки до свята

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
День Києва цього року випадає на 25 травня
День Києва цього року випадає на 25 травня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Надішліть гарну листівку до Дня української столиці 25 травня

За традицією, день народження Києва українці відзначають щорічно в останню неділю травня. Цього року свято припадає на 25 травня.

Згідно з усталеною версією, Київ був заснований у 482 році, а отже, у 2025 році йому виповнюється 1543 роки. Ця дата спирається на стародавні літописи, зокрема на "Повість временних літ", в якій говориться, що місто було засноване братами Києм, Щеком, Хоривом та їхньою сестрою Либідь.

На честь цієї події заплановані концерти та інші святкові заходи. Проте, враховуючи військове положення, святкування пройдуть у більш стриманому форматі. Так, на Майдані Незалежності не буде традиційного масштабного концерту та гучних салютів. Цього року навіть не працюватимуть деякі міські фонтани.

Київ — одне з наймальовничіших міст Європи та світу, яке навіть за умов війни залишається гостинним для туристів. З 2022 року росіяни продовжують атакувати його ракетами та дронами, руйнуючи житлові будинки та пам’ятники архітектури. Але українська столиця залишається непокірною та стійкою — як і весь наш народ. На честь свята "Телеграф" зробив добірку гарних листівок та картинок, щоб ви могли відправити близьким чи просто знайомим киянам зі святом їхнього міста.

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Фото: Amazing Ukraine
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Фото: Amazing Ukraine
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Фото: Amazing Ukraine
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Фото: Amazing Ukraine
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Фото: Hochu.ua
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Фото: Люкс ФМ

Раніше "Телеграф" писав, де у Києві красиво зустріти схід сонця. Ці місця не тільки ідеальні для фотосесій, а й дарують особливу атмосферу спокою та натхнення на початку нового дня.

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