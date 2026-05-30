Частина чоловіків втратить бронь? Які зміни готує Кабмін та коли вони запрацюють

Деякі норми набирають чинності лише з осені

У суботу, 30 травня, на засідання Кабінету міністрі України мають винести постанову про зміну ряду процесів з бронювання. Вони стосуються не тільки зарплатної планки та перегляду статусів критичності.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, більшість змін вже озвучували у стінах Кабміну.

Що зміниться у бронюванні

Підвищення зарплатної планки: коефіцієнт 2,5 → 3,0. Тобто для бронювання працівника його зарплата має бути не нижчою за мінімальну, помножену на 3,0 (раніше було 2,5). Такі ж зміни стосуються критерію середньої зарплати для визнання підприємства критично важливим. Виняток — державні й комунальні підприємства та низка інших (вони лишаються на старих умовах).

Пільга для прифронтових підприємств. Підприємства, які фактично працюють на територіях бойових дій, чи близьких до них, тимчасово окупованих, матимуть старий коефіцієнт 2,5.

Скасовування "зайвого" бронювання. За умови, що підприємство перевищило ліміт кількості заброньованих, керівник зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати через портал "Дія" заяву про анулювання бронювання. Железняк каже: "Раніше формулювання було м'якше ("вживати заходів"), тепер це чіткий обов'язок ("подає", а не "може подати")".

Чітке покарання за перевищення ліміту — втрата статусу критично важливого підприємства загрожує тим, хто перевищив ліміт бронювання, але не виправив це вчасно.

Облік "сумісників" і тих, хто має іншу відстрочку. Тепер працівники, які мають відстрочку з інших причин (ст. 23 Закону про мобілізацію), а також ті, хто працює за сумісництвом на кількох підприємствах, рахуються в загальній кількості військовозобов'язаних лише за одним місцем роботи.

Жорсткіші вимоги до резидентів Дія Сіті — треба бути не тільки резидентом "Дія Сіті", а й відповідати вимогам ст. 5 Закону про цифрову економіку, що підтверджується податковими розрахунками за останні 6 місяців.

Більше даних у Єдиному переліку. До переліку додаватимуть інформацію про те, яким саме критеріям відповідає підприємство.

Перегляд критичності підприємств. Органи місцевої влади мають переглянути критерії так, щоб вони застосовувались лише до підприємств, які справді критично важливі (мінімізація "штучного" бронювання).

Які строки для підприємств та набуття чинності:

до 10 червня 2026 — перегляд галузевих/регіональних критеріїв;

до 1 липня 2026 — аналіз відповідності підприємств новим критеріям;

до 1 вересня 2026 — перегляд раніше прийнятих рішень; старі рішення про критичну важливість діють не довше ніж до цієї дати;

підвищення коефіцієнта до 3,0 та деякі норми набирають чинності з 1 вересня 2026, решта — з дня опублікування.

