Частина чоловіків втратить бронь? Які зміни готує Кабмін та коли вони запрацюють
Деякі норми набирають чинності лише з осені
У суботу, 30 травня, на засідання Кабінету міністрі України мають винести постанову про зміну ряду процесів з бронювання. Вони стосуються не тільки зарплатної планки та перегляду статусів критичності.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, більшість змін вже озвучували у стінах Кабміну.
Що зміниться у бронюванні
- Підвищення зарплатної планки: коефіцієнт 2,5 → 3,0. Тобто для бронювання працівника його зарплата має бути не нижчою за мінімальну, помножену на 3,0 (раніше було 2,5). Такі ж зміни стосуються критерію середньої зарплати для визнання підприємства критично важливим. Виняток — державні й комунальні підприємства та низка інших (вони лишаються на старих умовах).
- Пільга для прифронтових підприємств. Підприємства, які фактично працюють на територіях бойових дій, чи близьких до них, тимчасово окупованих, матимуть старий коефіцієнт 2,5.
- Скасовування "зайвого" бронювання. За умови, що підприємство перевищило ліміт кількості заброньованих, керівник зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати через портал "Дія" заяву про анулювання бронювання. Железняк каже: "Раніше формулювання було м’якше ("вживати заходів"), тепер це чіткий обов’язок ("подає", а не "може подати")".
- Чітке покарання за перевищення ліміту — втрата статусу критично важливого підприємства загрожує тим, хто перевищив ліміт бронювання, але не виправив це вчасно.
- Облік "сумісників" і тих, хто має іншу відстрочку. Тепер працівники, які мають відстрочку з інших причин (ст. 23 Закону про мобілізацію), а також ті, хто працює за сумісництвом на кількох підприємствах, рахуються в загальній кількості військовозобов’язаних лише за одним місцем роботи.
- Жорсткіші вимоги до резидентів Дія Сіті — треба бути не тільки резидентом "Дія Сіті", а й відповідати вимогам ст. 5 Закону про цифрову економіку, що підтверджується податковими розрахунками за останні 6 місяців.
- Більше даних у Єдиному переліку. До переліку додаватимуть інформацію про те, яким саме критеріям відповідає підприємство.
- Перегляд критичності підприємств. Органи місцевої влади мають переглянути критерії так, щоб вони застосовувались лише до підприємств, які справді критично важливі (мінімізація "штучного" бронювання).
Які строки для підприємств та набуття чинності:
- до 10 червня 2026 — перегляд галузевих/регіональних критеріїв;
- до 1 липня 2026 — аналіз відповідності підприємств новим критеріям;
- до 1 вересня 2026 — перегляд раніше прийнятих рішень; старі рішення про критичну важливість діють не довше ніж до цієї дати;
- підвищення коефіцієнта до 3,0 та деякі норми набирають чинності з 1 вересня 2026, решта — з дня опублікування.
