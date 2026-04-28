Путін скоро почорніє: у мережі все більше мемів про повторний удар по Туапсе

Користувачі соціальних мереж не оминули і заяви Пєскова про подію

У місті Туапсе Краснодарського краю Росії втретє за останні тижні безпілотники атакували нафтотермінал. На тлі інциденту, що повторюється з разу в раз, в соціальних мережах все більше і більше жартів на цю тему.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав кумедні меми із соціальних мереж, у яких обігрується тема забруднення узбережжя та наслідків для відпочиваючих. Зазначимо, що пожартували про атаку і в Силах спеціальних операцій України.

"Хет-трик від ССО та інших складових сил безпеки та оборони України! Туапсе, у вас знову пропущений", — йдеться у повідомленні ССО.

Тим часом на одному із зображень "дівчата з пляжу в Туапсе" жартують про те, що сліди нафтопродуктів вже стали звичною частиною відпочинку, при цьому миття вже не здається таким обов’язковим.

Меми про Туапсе з соцмереж

Меми про Туапсе з соцмереж

Меми про Туапсе з соцмереж

Меми про Туапсе з соцмереж

Також висміюється у мемах і прессекретар російського голови Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

До речі, він заявив, що удари нібито були по нафтосховищах, де зберігалася нафта, призначена для експорту та виконання контрактних зобов’язань.

Меми про Туапсе з соцмереж

Один із користувачів пожартував, що тепер замість "дня бабака" є "день Туапсе".

Меми про Туапсе з соцмереж

В одному з мемів використовували обкладинку альбому "Born to die" популярної співачки Lana Del Rey, на якій помітні сліди нафтових плям, а підпис каже: "Самертайм Туапседнес" (як посилання на її пісню Summertime Sadness)

Меми про Туапсе з соцмереж

Туапсинський НПЗ регулярно потрапляє під удари

Перша масована безпілотна атака на цей завод відбулася ще 25 січня 2024 року. За 2024 рік НПЗ у Туапсе потрапляв під удари ще тричі. У 2025 році він також був атакований щонайменше тричі — у березні і два рази в листопаді. У січні 2026 року Туапсинський НПЗ знову відвідали добрі дрони, а за квітень цього року, це вже третя атака на завод.

У ніч на вівторок, 28 квітня, безпілотники знову атакували Туапсе і під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод та порт. Після вибухів виникла масштабна пожежа. Як повідомляє Telegram-канал Supernova+, знову були атаковані резервуари з нафтою. Активно працювала ворожа ППО, але уникнути нового загоряння не вдалося. За інформацією місцевих мешканців, можуть горіти до чотирьох резервуарів.

Місцева влада оголосила термінову евакуацію мешканців вулиць, прилеглих до палаючих терміналів. Над містом токсичний смог, фіксуються "мазутні дощі".

Також у ніч на понеділок, 20 квітня, у Туапсе пролунали вибухи. Безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод та порт, спалахнули пожежі. У ніч проти 16 квітня цей НПЗ вже був атакований і горів кілька діб. Як повідомляє Telegram-канал Supernova+, після вибухів і роботи російської ППО на НПЗ спалахнули два резервуари. Згідно з OSINT-аналізом ASTRA, у резервуарному парку Туапсинського НПЗ внаслідок нічної атаки зафіксовано понад 10 точок горіння.

Що відомо про НПЗ у Туапсе

Туапсинський нафтопереробний завод (ТНПЗ) – стратегічно важливе підприємство "Роснефти". Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що спеціалізується на первинній переробці нафти. Відстань між ним та кордоном України близько 450 км.

Він єдиний на чорноморському узбережжі Росії. За проектної потужності 12 млн тонн фактично на заводі переробляють 8,6 млн тонн сировини. Це найстаріший російський нафтопереробний завод, збудований ще 1929 року.

