Білі троянди та скорботна тиша. Як проходить прощання з блогеркою Vikunciy (ексклюзивний репортаж)

Сумарна кількість підписників у мережі сягала майже 1 млн

У суботу, 30 травня, у місті Самар на Дніпропетровщині відбудеться церемонія прощання з загиблою блогеркою Vikunciy. 26-річна дівчина загинула у страшній ДТП.

"Телеграф" слідкує за подіями та показує ексклюзивні кадри з поховання Вікторії. Зауважимо, що повне ім'я блогерки Мирошніченко Вікторія Дмитрівна. Вона народилась 11 червня 1999 року, померла 25 травня 2026 — не дожила кілька днів до свого 27-річчя.

Відомо, що прощання у Самарі пройде у Самарському Свято-Миколаївському пустельному чоловічому монастирі (інша назва — Самарський Пустинно-Миколаївський монастир) о 10 ранку. Поминальний обід запланований у місцевому закладі "Гуляй поле".

Підготовка до поховання. Фото: "Телеграф"

Як видно на фото, для декорування обрали білі троянди та відповідні тони тканин. На цвинтарі з самого ранку ведуться підготовці роботи: встановлено зону з фото та квітами, обладнано місце останнього спочинку блогерки. Планується, що на прощання прийде багато людей.

Місце поховання блогерки Vikunciy. Фото: "Телеграф"

Підготовка до церемонії прощання з Vikunciy. Фото: "Телеграф"

Місце, де відбудеться церемонія прощання з Vikunciy. Фото: "Телеграф"

Що передувало

Блогерка Vikunciy разом з помічницею Іванною Плевако загинула у ДТП 25 травня. За даними правоохоронців, Porsche Cayenne рухався автодорогою М-05 "Київ-Одеса". Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонну стелу. Чому це сталося, наразі невідомо. Після зіткнення машина загорілась, та зрештою повністю згоріла. У салоні рятувальники виявили тіла двох загиблих, ними виявилась блогерка Vikunciy та її помічниця.

Авто після ДТП

Раніше "Телеграф" розповідав, що постила у мережах Вікторія та скільки підписників мала.