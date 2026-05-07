Рус

Понад 300 дронів атакували Росію. Де було гучно та які наслідки (фото, відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наслідки атаки Новина оновлена 07 травня 2026, 08:34
Наслідки атаки. Фото Колаж, "Телеграф"

Чимало аеропортів зачинили на час загрози

У ніч на 7 травня Росію атакували дрони. Вибухи чули в низці регіонів, попередньо йдеться про наліт в майже 350 БПЛА.

Як зазначають в Міноборони Росії, атака дронів розпочалася близько 1 години ночі. Російська ППО нібито перехопила та знищила 347 БПЛА.

Відомо, що в Сочі було зафіксовано три хвилі дронів. За словами місцевих, атака почалася близько 03:00 ночі і триває й зранку. У небі над Чорним морем видно дим. Місцева влада вже ввела статус "Атака" у місті. Росіяни чули близько 15 вибухів.

Де ще чули вибухи:

  • У Брянській області гучно було з 1:00. Тут зафіксовано влучання, постраждало щонайменше 13 людей. Пошкоджено дві багатоповерхівки та понад 40 авто.
  • У Таганрозі, Ростовська область, нібито знищено понад 30 БПЛА. Про руйнування даних немає.
  • Серія вибухів пролунала у місті Тула. За словами місцевих, починаючи з 02:40 ночі було чути понад п'ять вибухів у південній та південно-західній частині міста. "Збито" 14 безпілотників.
  • У Тверській області, місто Ржев, є пошкодження трьох багатоповерхівок. Понад 350 людей евакуювали з будинків.
Наслідки атаки у Ржеві
Наслідки атаки у Ржеві. Фото: росмедіа
Наслідки атаки у Ржеві
Наслідки атаки у Ржеві. Фото: росмедіа
  • Вибухи лунали в Московській області. Нібито збито 11 безпілотників на підльоті до столиці.

Окрім того, відомо, що ракетну небезпеку оголошували у великих містах від Чебоксар та Казані до Набережних Човнів та Самари. В аеропортах Ярославля, Геленджика, Краснодара, Іжевська та Калуги на час тривоги обмежити польоти. Ці ж обмеження запроваджено у Внуково та в Шереметьєво.

Також ракетну небезпеку оголошували у Самарі. Через це тут призупинили рух громадського транспорту, а дітей у школах перевели на другу зміну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росію нещодавно атакували "Фламінго". Вже відомо, які об'єкти могли вразити ракети.

Теги:
#Атака #Дрони #Війна з РФ #ЗСУ