Понад 300 дронів атакували Росію. Де було гучно та які наслідки (фото, відео)

Чимало аеропортів зачинили на час загрози

У ніч на 7 травня Росію атакували дрони. Вибухи чули в низці регіонів, попередньо йдеться про наліт в майже 350 БПЛА.

Як зазначають в Міноборони Росії, атака дронів розпочалася близько 1 години ночі. Російська ППО нібито перехопила та знищила 347 БПЛА.

Відомо, що в Сочі було зафіксовано три хвилі дронів. За словами місцевих, атака почалася близько 03:00 ночі і триває й зранку. У небі над Чорним морем видно дим. Місцева влада вже ввела статус "Атака" у місті. Росіяни чули близько 15 вибухів.

Де ще чули вибухи:

У Брянській област і гучно було з 1:00. Тут зафіксовано влучання, постраждало щонайменше 13 людей. Пошкоджено дві багатоповерхівки та понад 40 авто.

У Таганрозі, Ростовська область, нібито знищено понад 30 БПЛА. Про руйнування даних немає.

Серія вибухів пролунала у місті Тула . За словами місцевих, починаючи з 02:40 ночі було чути понад п'ять вибухів у південній та південно-західній частині міста. "Збито" 14 безпілотників.

У Тверській області, місто Ржев, є пошкодження трьох багатоповерхівок. Понад 350 людей евакуювали з будинків.

Наслідки атаки у Ржеві. Фото: росмедіа

Вибухи лунали в Московській області. Нібито збито 11 безпілотників на підльоті до столиці.

Окрім того, відомо, що ракетну небезпеку оголошували у великих містах від Чебоксар та Казані до Набережних Човнів та Самари. В аеропортах Ярославля, Геленджика, Краснодара, Іжевська та Калуги на час тривоги обмежити польоти. Ці ж обмеження запроваджено у Внуково та в Шереметьєво.

Також ракетну небезпеку оголошували у Самарі. Через це тут призупинили рух громадського транспорту, а дітей у школах перевели на другу зміну.

