Російський актор Сергій Безруков, якого пам’ятають за роллю Саші Бєлого у кримінальному серіалі "Бригада", за останні роки остаточно перетворився з "народного артиста" на одного з найвідданіших публічних прихильників Кремля і входить до кола довірених осіб Путіна.

Поки українці згадують його як героя бандитської саги початку 2000-х, сам Безруков став відкритим путіністом, який виступає на "Днє пабєди". "Телеграф" вирішив з'ясувати, що каже актор про війну в Україні.

Ще у 2014 році Безруков відкрито підтримав політику Володимир Путін щодо України. Він підписав лист російських діячів культури на підтримку анексії Криму, після чого потрапив до санкційних списків України. Тоді актор заявляв, що "Крим повернувся додому".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Безруков почав ще активніше демонструвати прихильність до російського режиму. У своїх соцмережах та інтерв’ю він публічно підтримував російських військових, їздив на окуповані території та виступав перед військовими РФ.

Коли Росія напала на Україну, Безруков заявив, що "росіяни виконують свій обов'язок". У березні 2022 року він організував вистави для дітей із так званих "ДНР" і "ЛНР". Перед одним із таких дійств він промовив: "Ми всі сподіваємося і молимось, щоб всі ці хлопці, всі ці мужики з честю виконали свій обов'язок і повернулися додому – в Росію".

Проте сам Безруков називає себе культурним діячем "внє палітікі". Коли на Росію почали накладати санкції, актор запевняв, що це спосіб згадати про так звану "власну ідентичність".

"Ми повинні скористатися ізоляцією Росії для того, щоб відновити зв'язок з нашими традиціями. Замість того, щоб озиратися на Голлівуд, Росії слід будувати власну культуру, очищену від західного впливу. Останні 30 років ми живемо у всесвіті Марвела. Настав час створити свій власний", — заявляв Безруков

У Росії актор продовжує отримувати державні нагороди та активно працює у провладному середовищі. Він очолює Московський губернський театр і регулярно бере участь у заходах за участі кремлівських чиновників. Схоже, "Саня Бєлий" лишився у своєму образі кримінального авторитета.

У лютому 2026 року Безруков визнав поразку Путіна у війні. Він заявляв, що західна аудиторія більше не хоче бачити російську культуру окремо від війни, а будь-які спроби "донести позицію РФ" фактично провалюються. За його словами, весь бюджет був розкрадений, саме тому окупанти залишилися без засобів зв’язку.

"Проєкт Starlink коштував 30 млрд доларів. Ми на спецоперацію витратили уже 450 млрд доларів. Зараз американці виключили нам Starlink. Тепер хлопці просять закупити їм радіостанції, тому що залишилися без зв’язку. Невже не можна було знайти ці нещасні 30 млрд і зробити щось схоже на Starlink? Все на зарплати генералів пішло?" — скаржився путініст

Навіть після цього він не втратив відданість диктатору. 9 травня, виступив у Москві. Він виконав пісню "День Перемоги".

