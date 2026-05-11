"Вне политики", но на зарплате у Путина: что говорит о войне "Саня Белый" Безруков

Недавно актер признал проблемы РФ с бюджетом

Российский актер Сергей Безруков, который помнится по роли Саши Белого в криминальном сериале "Бригада", за последние годы окончательно превратился из "народного артиста" в одного из самых преданных публичных поклонников Кремля и входит в круг доверенных лиц Путина.

Пока украинцы вспоминают его как героя бандитской саги начала 2000-х, сам Безруков стал открытым путинистом, выступающим на "Дне победы". "Телеграф" решил выяснить, что говорит актер о войне в Украине.

Сергей Безруков – что говорит о войне

Еще в 2014 году Безруков открыто поддержал политику Владимир Путин по отношению к Украине. Он подписал письмо российских деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма, после чего попал в санкционные списки Украины. Тогда актер заявлял, что "Крым вернулся домой".

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Безруков начал еще активнее демонстрировать приверженность российскому режиму. В своих соцсетях и интервью он публично поддерживал русских военных, ездил на оккупированные территории и выступал перед военными РФ.

Когда Россия напала на Украину, Безруков заявил, что "россияне выполняют свой долг". В марте 2022 года он организовал представления для детей из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Перед одним из таких действ он сказал: "Мы все надеемся и молимся, чтобы все эти ребята, все эти мужики с честью выполнили свой долг и вернулись домой – в Россию".

Однако сам Безруков называет себя культурным деятелем "вне политики". Когда на Россию начали налагать санкции, актер уверял, что это способ вспомнить так называемую "собственную идентичность".

"Мы должны воспользоваться изоляцией России для того, чтобы восстановить связь с нашими традициями. Вместо того, чтобы оглядываться на Голливуд, России следует строить собственную культуру, очищенную от западного влияния. Последние 30 лет мы живем во вселенной Марвела. Пора создать свой собственный", — заявлял Безруков.

В России актер продолжает получать государственные награды и активно работает в провластной среде. Он возглавляет Московский губернский театр и регулярно участвует в мероприятиях с участием кремлевских чиновников. Похоже, "Саня Белый" остался в своем образе криминального авторитета.

В феврале 2026 Безруков признал поражение Путина в войне. Он заявлял, что западная аудитория больше не хочет видеть русскую культуру отдельно от войны, а какие-либо попытки "донести позицию РФ" фактически проваливаются. По его словам, весь бюджет был разворован, именно поэтому оккупанты остались без средств связи.

"Проект Starlink стоил 30 млрд долларов. Мы на спецоперацию потратили уже 450 млрд долларов. Сейчас американцы исключили нам Starlink. Теперь ребята просят закупить им радиостанции, потому что остались без связи. Неужели нельзя было найти эти несчастные 30 млрд и сделать что-то похожее на Starlink? Все на зарплаты генералов пошло?" — жаловался путинист

Даже после этого он не утратил преданности диктатору. 9 мая выступил в Москве. Он исполнил песню "День Победы".

