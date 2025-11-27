Яскраві вбрання, шлюб з бізнесменом і поїздки до Москви: як живе мама зрадниці Наташі Корольової та що каже про війну
Поривай відвідувала концерт Білик у 2022 році
Мама української співачки-запроданки Наташі Корольової Людмила Поривай, як і донька, не засуджує війну Росії проти України. Навпаки, вона розважалась з Наташею у Москві під час повномасштабного вторгнення окупантів.
- Поривай будувала співочу кар'єру в Україні
- У 90-х вона емігрувала до США
- Поривай здає квартири в оренду
Що відомо про Людмилу Поривай
Поривай народилась у Києві у 1946 році. У столиці вона навчалась у консерваторії та викладала вокал в Інституті культури. Людмила поєднувала три роботи: керувала жіночим фольклорним ансамблем в універмазі "Україна", хором ветеранів педагогічної праці у Будинку вчителя та хоровою капелою "Світоч". Вона отримала звання заслуженої артистки України.
Першим чоловіком Людмили був Володимир Поривай, хормейстер академічного хору у Будинку вчителя. У них народилося дві доньки: Руся та Наташа.
Після того, як її донька стала популярною, Людмила вела з нею програму "Время обедать" на російському ТБ. Також вона брала участь у різних шоу як експертка. У 2018 році жінка презентувала трек "Пальчики оближешь".
Другим обранцем Поривай став бізнесмен Ігор Ельперін, який у 70-х роках переїхав до Америки, де відкрив перший російський ресторан. Він володів мережею закладів та був вдівцем. З Людмилою Ельперін познайомився у 90-х, коли вона емігрувала з України до США.
Зараз пара живе у Маямі. Поривай володіє кількома квартирами в США, які здає в оренду. Також вона отримує виплати за віком. Окрім цього, Людмила пофарбувала волосся у вишневий колір, приміряє яскраві вбрання і відвідує розважальні заходи.
Що каже Людмила Поривай про війну
На початку повномасштабного вторгнення Людмила поширила світлину на тлі українського прапора. Вона написала українською, що "любить країну, в якій народилася і вірить, що цей кошмар скоро закінчиться". При цьому Поривай не засудила країну-окупантку за війну та злочини проти українського народу.
У 2022 році Поривай відвідала концерт Ірини Білик у США, на який прийшла у синьо-жовтому вбранні та вигукувала патріотичні гасла. Коли Білик назвала її зятя Тарзана "г*вном", Людмила розсміялась та не заперечила їй.
У 2023 році мама зрадниці приїжджала до неї до Москви. Вони разом розважалися на яхті. Людмила фотографувалась із дочкою та виконувала пісні російських виконавців, які підтримують кремлівського диктатора Путіна.
У 2024 році на відео Поривай показала свій портрет, який намалював її зять Тарзан на день народження. Також жінка прийняла від нього букет квітів.
У 2025 році Поривай розповіла, що її донька утримує всіх родичів не лише в Росії та США, а й в Україні. Вона зазначила, що Наташа таємно переказує гроші до Києва.
Якби не Наташа, я б не те що в Америці — я не знаю, як би ми жили. Вона утримує всю велику сім’ю в Києві. Вона дуже допомагає сестрі, тому що в неї проблеми. Вона людина, яка нікому не відмовляє. Вона допомагає хворим дітям. Вона тихо, спокійно допомагає.
