Хвалився українським корінням, але став рупором Кремля: як Басков змінився після початку великої війни

Микола Басков часто виступав у Києві, співав українською і клявся у любові до України

Микола Басков — народний артист РФ, колишній народний артист України і зірка російської естради, яку свого часу обожнювали на українських сценах. Він часто називав нашу країну "другою домівкою", але після 2022 року він став одним із головних рупорів Кремля і типовим путіністом, маючи українське коріння.

Що потрібно знати

Попри українське коріння, Микола Басков, який раніше кричав про любов до України, перетворився на активного поширювача кремлівської пропаганди

До 2022 він був Народним артистом України, але його позбавили цього звання

Співак активно підтримує війну і навіть оголошував про грошову винагороду за знищення української військової техніки

Відомо, що мама Баскова Олена Шпильман — родом із України, як і дідусь російського артиста. Навіть під час концерту в Києві 2008 року Басков виконав українською мовою пісню "Карії очі, чорнії брови", зазначивши, що його мати родом із Сум і він трохи знає українську. До слова, мати співака була тоді присутня на виступі сина у Палаці "Україна".

Микола Басков з мамою

За освітою Олена — викладачка математики. Коли родина жила у Німеччині, вона працювала диктором на місцевому телебаченні. Зараз мама Баскова мешкає у Росії.

Микола Басков та його мама Олена

В одній зі своїх пісень "Ти моя Україна", з якою він часто виступав для української публіки, Басков співав про "солов’їну мову", "безкрайнє небо" і те, що у нього є українське коріння. На кожному концерті він розповідав про любов до нашої країни.

До 2014 року Басков був мегапопулярним серед українців. Його пісні звучали на нашому телебаченні, його запрошували на шоу (зокрема у "Вечірній квартал"). У результаті в 2004 році він отримав звання Народного артиста України, але 21 жовтня 2022 року позбавлений цього звання.

Микола Басков

Як змінилася риторика Баскова

Російську агресію Басков підтримує ще з 2014 року, коли РФ окупувала Крим. Після початку повномасштабного вторгнення він виклав допис-виправдання нападу Росії на Україну.

Микола Басков підтримав "СВО"

У своїх численних публікаціях у соцмережах і виступах на російському телебаченні Басков неодноразово поширював пропагандистські тези — називав українців "нацистами", розповідав вигадки про "біолабораторії" та інші фейкові історії. Артист активно демонстрував підтримку російських військових, яких називав "хлопчиками на СВО", відвідував їх у шпиталях із концертами та заявляв, що заплатить мільйон рублів тому, хто знищить український танк "Леопард".

Микола Басков

