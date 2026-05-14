"Ми чекаємо": в РДК розповіли, що станеться після смерті Путіна в Росії

Для змін потрібна не тільки міцна опозиція

Смерті очільника Росії Володимира Путіна для демонтажу режиму, який зараз панує в державі, недостатньо. РФ потребувати повного перезавантаження, аби не повернулась диктатура.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політичний представник "Російського добровольчого корпусу" Петер "Вайс". Детальніше читайте в матеріалі "У Путіна залишилося лише два варіанти, у Кремлі повна "гойда" — російський доброволець, який воює за Україну".

За словами "Вайса", режим Росії тримається не лише на Путіні, тому недостатньо просто його прибрати чи вбити. Адже існують відповідні інститути, настрої суспільства, еліта та політична система.

"Режим може бути демонтований лише після смерті Путіна і після того, як опозиція (я припускаю, що це буде озброєна опозиція), прийде до влади. Тому що необхідно запустити повне перезавантаження інститутів у РФ, інакше можливий прихід іншої диктатури", — каже співрозмовник.

Він додає, що, говорячи про озброєну опозицію, йдеться насамперед про "Російський добровольчий корпус", який наразі є єдиною легітимною озброєною опозицією. Самі він може допомогти Росії перезавантажитись в потрібний час.

"Ми дійсно чекаємо на момент дестабілізації, який настане в російській державі, для того щоб забезпечити перехідний період. Ми беремо участь в операціях із захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, але наше цілепокладання лежить, природно, у звільненні нашої Батьківщини. Коли я говорю про демонтаж режиму, я маю на увазі, що ми заповнимо вакуум влади для забезпечення перехідного періоду відповідно до нашої ідеологічної доктрини та політичної програми", — пояснює представник РДК.

Відповідаючи на питання, що ж буде робити корпус, коли з'явиться можливість скинути режим Путіна, "Вайс" каже: "РДК активно нарощує свої військові активи, набирається бойового досвіду, щоб кожен із нас був обстріляним солдатом. Навіть я, представник політичного осередку, 20 місяців провів у зоні бойових операцій. Тому що кожен із нас має бути готовим. Крім того, у нас велика кількість прихильників та співчуваючих, які досі перебувають у РФ. У вирішальний момент, я думаю, вони зможуть надати посильне сприяння. Проте чіткіші плани я не оголошуватиму, бо щастя любить тишу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін вимагає від України не тільки Донбас. Вже названа нова можлива ціль Кремля.