Не тільки зустріч з Путіним: що Зеленський написав у листі – головне

Президент розкрив плани Кремля на наступні роки та втрати росіян

Президент України Володимир Зеленський написав відкритий лист главі Росії Володимиру Путіну. Український лідер офіційно запропонував завершити війну чесно і гідно — шляхом прямої зустрічі у нейтральній країні та з реальними гарантіями безпеки.

Відповідний лист опубліковано на сайті очільника держави. "Телеграф" виділив головні тези документа.

Зеленський констатував, що майже половину свого терміну при владі очільник РФ провів у війні проти України, яка є його особистим вибором без жодної реальної причини незалежно від закидів про НАТО чи мову.

За його словами, за роки правління Путіна відносини між країнами перетворилися на повномасштабну війну.

Війна перестає влаштовувати самих росіян через прильоти дронів і ракет, дефіцит бензину, зростання цін, заборони та загрозу другої хвилі мобілізації задля розширення агресії, зазначив президент. Проте російська влада стверджує, що війна її влаштовує.

Ресурси Росії суттєво скорочуються. У Кремля вже не вистачить політичної сили та грошей, щоб купувати лояльність громадян так, як це робилося раніше, написав Зеленський.

Він зауважив, що лише за травень втрати російської армії в Україні склали понад 30 тисяч убитих і важкопоранених. Співвідношення втрат в армії РФ є аномальним для XXI століття: 63% становлять саме вбиті, і лише 37% — поранені. Надалі частка вбитих окупантів лише зростатиме.

Зеленський наголосив, що Україна дбає про кожне життя своїх громадян, і хоча співвідношення втрат становить приблизно 1 до 5 чи 1 до 6 на користь України, для нашої країни кожна втрата є болючою.

Російське керівництво регулярно переносить терміни захоплення українських регіонів, зокрема Донеччини. Він зазначив, що ці плани не будуть реалізовані ні цього року, ні надалі.

Україна не хоче постійної війни й прагне досягти миру, і більшість росіян також внутрішньо готові це підтримати.

Розрахунки Кремля на швидке захоплення України виявилися великою помилкою, адже ніхто в Москві не очікував такої стійкості українського народу.

"Ми перенесли війну на вашу територію, і ви б не впорались із цим без допомоги Північної Кореї. Ви перший правитель Росії, який був змушений звертатись по допомогу в Пхеньян. І сьогодні ви повністю залежите від Китаю – теж уперше в історії Росії", – зауважив гарант Конституції.

За даними розвідки, Кремль розглядає плани війни ще й на 2027 і 2028 роки та сподівається, "що балістика зробить для вас те, чого не зробило все інше". Також РФ хоче втягнути ще більше у війну Білорусь і розігрує якусь партію з Придністров’ям.

"Ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану, і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі. Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами", – звернувся Зеленський до Путіна.

Український лідер запропонував особисту зустріч на нейтральній території. Це можуть бути Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу, але точно не Москва чи Київ.

"Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі", – написав він.

Формат переговорів передбачає початковий прямий діалог України і Росії з можливим залученням Європи та США як гарантів безпеки.

"Ми вже мали досвід багатьох договорів із Росією та Мінських угод, які не спрацювали. Тому потрібно знайти передусім наші двосторонні відповіді на питання, які є, і не ховатися від складних питань за будь-якими формулюваннями, технічними групами або втратою часу в човниковій дипломатії", – наголосив президент.

Він закликав Росію зупинити війну і перейти до дипломатії. "Лінія фронту зараз — це та лінія, з якої має початися дипломатія", — додав Зеленський.

"Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини. І це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете", – закликав очільник держави.

Зеленський також заявив про готовність до обміну полоненими за принципом всіх на всіх та окремо наголосив на поверненні цивільних і дітей, вивезених під час війни.

У Росії вже відреагували на відкритий лист президента України вустами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. "Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви", — сказав речник глави РФ.

Нагадаємо, у травневому звіті до Конгресу США за операцією "Атлантична рішучість" констатували, що переговори залишаються у глухому куті, а Київ досі відчуває брак ППО. Водночас у Вашингтоні вважають, що війна зупиняє Росію від нападу на Європу.