Не тільки зустріч з Путіним: що Зеленський написав у листі – головне
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Президент розкрив плани Кремля на наступні роки та втрати росіян
Президент України Володимир Зеленський написав відкритий лист главі Росії Володимиру Путіну. Український лідер офіційно запропонував завершити війну чесно і гідно — шляхом прямої зустрічі у нейтральній країні та з реальними гарантіями безпеки.
Відповідний лист опубліковано на сайті очільника держави. "Телеграф" виділив головні тези документа.
- Зеленський констатував, що майже половину свого терміну при владі очільник РФ провів у війні проти України, яка є його особистим вибором без жодної реальної причини незалежно від закидів про НАТО чи мову.
- За його словами, за роки правління Путіна відносини між країнами перетворилися на повномасштабну війну.
- Війна перестає влаштовувати самих росіян через прильоти дронів і ракет, дефіцит бензину, зростання цін, заборони та загрозу другої хвилі мобілізації задля розширення агресії, зазначив президент. Проте російська влада стверджує, що війна її влаштовує.
- Ресурси Росії суттєво скорочуються. У Кремля вже не вистачить політичної сили та грошей, щоб купувати лояльність громадян так, як це робилося раніше, написав Зеленський.
- Він зауважив, що лише за травень втрати російської армії в Україні склали понад 30 тисяч убитих і важкопоранених. Співвідношення втрат в армії РФ є аномальним для XXI століття: 63% становлять саме вбиті, і лише 37% — поранені. Надалі частка вбитих окупантів лише зростатиме.
- Зеленський наголосив, що Україна дбає про кожне життя своїх громадян, і хоча співвідношення втрат становить приблизно 1 до 5 чи 1 до 6 на користь України, для нашої країни кожна втрата є болючою.
- Російське керівництво регулярно переносить терміни захоплення українських регіонів, зокрема Донеччини. Він зазначив, що ці плани не будуть реалізовані ні цього року, ні надалі.
- Україна не хоче постійної війни й прагне досягти миру, і більшість росіян також внутрішньо готові це підтримати.
- Розрахунки Кремля на швидке захоплення України виявилися великою помилкою, адже ніхто в Москві не очікував такої стійкості українського народу.
- "Ми перенесли війну на вашу територію, і ви б не впорались із цим без допомоги Північної Кореї. Ви перший правитель Росії, який був змушений звертатись по допомогу в Пхеньян. І сьогодні ви повністю залежите від Китаю – теж уперше в історії Росії", – зауважив гарант Конституції.
- За даними розвідки, Кремль розглядає плани війни ще й на 2027 і 2028 роки та сподівається, "що балістика зробить для вас те, чого не зробило все інше". Також РФ хоче втягнути ще більше у війну Білорусь і розігрує якусь партію з Придністров’ям.
- "Ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану, і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі. Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами", – звернувся Зеленський до Путіна.
- Український лідер запропонував особисту зустріч на нейтральній території. Це можуть бути Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу, але точно не Москва чи Київ.
- "Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі", – написав він.
- Формат переговорів передбачає початковий прямий діалог України і Росії з можливим залученням Європи та США як гарантів безпеки.
- "Ми вже мали досвід багатьох договорів із Росією та Мінських угод, які не спрацювали. Тому потрібно знайти передусім наші двосторонні відповіді на питання, які є, і не ховатися від складних питань за будь-якими формулюваннями, технічними групами або втратою часу в човниковій дипломатії", – наголосив президент.
- Він закликав Росію зупинити війну і перейти до дипломатії. "Лінія фронту зараз — це та лінія, з якої має початися дипломатія", — додав Зеленський.
- "Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини. І це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете", – закликав очільник держави.
- Зеленський також заявив про готовність до обміну полоненими за принципом всіх на всіх та окремо наголосив на поверненні цивільних і дітей, вивезених під час війни.
У Росії вже відреагували на відкритий лист президента України вустами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. "Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви", — сказав речник глави РФ.
Нагадаємо, у травневому звіті до Конгресу США за операцією "Атлантична рішучість" констатували, що переговори залишаються у глухому куті, а Київ досі відчуває брак ППО. Водночас у Вашингтоні вважають, що війна зупиняє Росію від нападу на Європу.