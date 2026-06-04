Як прибрати запах смаженої їжі в домі: трюк, який працює краще за освіжувач

Позбутися смороду допоможуть ароматні спеції та лимон

Після приготування смаженої риби, цибулі, котлет та інших страв часто всі кімнати просочуються неприємним запахом. Часто запах смаженої їжі не вивітрюється навіть через кілька годин, а освіжувачі лише погіршують проблему.

Розповідаємо, як нейтралізувати запах смаженого за кілька хвилин за допомогою продуктів, які є майже на кожній кухні.

Чому запах смаженого так важко вивести

У процесі смаження в повітря потрапляють найдрібніші частинки жиру та леткі органічні сполуки. Вони осідають на тканинах, шторах, меблях і стінах. Саме тому звичайне провітрювання допомагає лише частково.

Особливо стійкими вважаються запахи смаженої риби, цибулі та страв із часником.

Як позбутися запаху смаженого

Впоратися з неприємними ароматами після приготування смажених страв допомагає гвоздика. Як зазначає польський портал Ofeminin, лайфхак із цією спецією перевірений часом.

Одночасно з початком смаження потрібно поставити на плиту каструлю з водою, додати до неї жменю гвоздики й довести до легкого кипіння.

Водяна пара зв’язує частинки жиру, що перебувають у повітрі, і не дає їм осідати на поверхнях. Гвоздика при цьому виділяє евгенол — природну сполуку, яка нейтралізує неприємні запахи, а не перебиває їх. У результаті в кімнаті залишається теплий пряний аромат, а не запах підгорілої олії.

Розмарин - один з натуральних засобів проти неприємного аромату. Фото pinterest.com

Якщо гвоздики під рукою немає, можна використати альтернативні способи.

Лимон і розмарин. Налийте воду в невелику каструлю, додайте кілька скибочок лимона і пару гілочок свіжого розмарину. Поставте на плиту поруч зі сковородою — ароматна пара зробить свою справу.

Лавровий лист. Киньте 4–5 листків у киплячу воду. Ефірні олії лаврового листа чудово нейтралізують запахи смаження та підгорілої їжі.

Оцет із цедрою. Після приготування закип’ятіть суміш води й білого оцту (2:1). Оцтова кислота нейтралізує жирові частинки. Щоб пом’якшити запах самого оцту, додайте в каструлю апельсинову цедру.

Кавова гуща. Залиште на ніч на кухні тарілку із сухою кавовою гущею — вона поглине залишкові запахи й замінить їх кавовим ароматом.

Крім того, вмикати витяжку потрібно за 5 хвилин до початку готування, а не після.