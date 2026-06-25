Мінус ще одна нафтобаза. Подробиці атаки на Кубань в Росії (фото, відео)

Один з резервуарів був повним

У ніч на четвер, 25 червня, дрони атакували нафтобазу на Кубані у станиці Полтавська. Відомо, що палає щонайменше три резервуари.

Про це пише моніторинговий канал exilenova+. Зауважимо, що наразі Україна не підтверджувала атаку по нафтобазі.

"Станиця Полтавська, Краснодарський Край атакували нафтобазу", — йдеться у повідомленні.

Дим після атаки на станцю Полтавська. Фото: exilenova+

Дим після атаки на станцю Полтавська. Фото: exilenova+

За словами місцевих, спочатку вночі почали палати два резервуари після серії вибухів. Пізніше з'явилася інформація про три джерела загоряння, при чому один із резервуарів начебто був заповнений паливом. Над містом вже здійнявся величезний стовп диму, а у повітрі стоїть запах гару.

Наслідки атаки на станицю Полтавська. Фото: exilenova+

Горить нафтобаза у станиці Полтавська. Фото: exilenova+

Як повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю, у станиці Полтавська Червоноармійського району через падіння уламків БПЛА почалась пожежа на території нафтобази

"Постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби. Тимчасово перекрито рух автодорогою зі станиці Полтавська до хутора Трудобеліковського", — йдеться у повідомленні.

Відстань від станиці Полтавська до тимчасово окупованого Криму складає понад 110 км, а до територій, які підконтрольні Україні — понад 380 км.

Відстань від станиці Полтавської до України

Відстань від станиці Полтавської до України

Що за нафтобаза горить у Краснодарському краї

Нафтобаза в станиці Полтавська – це не виробничий об'єкт, а логістичний вузол. Тобто вона приймає нафтопродукти з НПЗ – зокрема з підприємств Лукойлу – і розподіляє їх далі до мереж автозаправок і покупців на АЗС. Таким чином забезпечуються безперебійне постачання пального як для цивільного ринку Краснодарського краю і Республіки Адигея, так і для потреб армії на південному та східному напрямках.

Краснодарський край – один із ключових тилових регіонів Росії у війні проти України. Звідси регулярно запускають дрони-камікадзе "Шахед", на аеродромі Приморсько-Ахтарськ зберігаються безпілотники, з аеродрому Єйськ летять бомбардувальники Су-34.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому станиця Полтавська має таку назву та чи пов'язано це якось з Україною.