Без бензину, світла та переправи: Крим "упливає" від цивілізації після атаки, що там зараз

Росіяни зіткнулися з рядом неприємностей

У тимчасово окупованому Криму після нічних вибухів 21 червня повністю припинено продаж бензину. Наразі на АЗС не продають паливо ні населенню, ні представникам бізнесу.

Відтепер бензин відпускатимуть лише "державним" службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку. Так звані місцеві "влади" обіцяють пізніше повідомити про всі додаткові рішення щодо цієї ситуації.

Крім конфузу із бензином на заправках, є й інші наслідки атаки. Наприклад, у Севастополі цього ранку було введено графік тимчасового відключення споживання електроенергії.

Як заявляє так званий губернатор Севастополя, це нібито необхідно для ліквідації перевантаження електричних мереж за межами міста.

Але й на цьому проблеми росіян не закінчилися. Як повідомляється, з 21 червня поромні перевезення через Керченську переправу тимчасово припинено.

"У зв’язку з тим, що рух великовантажного транспорту Кримським мостом заборонено, водіям рекомендовано використовувати альтернативний сухопутний маршрут трасою Р-280, через Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь", — заявили в оперштабі по Краснодарському краю.

Передісторія

У ніч на 21 червня у Криму пролунали вибухи. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, у Керчі було вражено нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1". Зафіксовано пожежу на території підприємства. Термінал є одним із ключових об’єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів у Криму та використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.

Також вражений порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. В результаті на місці сталася пожежа. Порт "Кавказ" є важливим логістичним вузлом, що забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Кримом та задіяним у забезпеченні військ Росії.

Водночас українські військовики завдали удару залізничним мостом через Північнокримський канал у районі Роздольного, залізничного мосту в районі Петерсгагену Запорізької області, а також залізничного мосту через Сиваш у районі Чонгара. Ці об’єкти використовуються противником для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Уражено пункт управління противника в районі Почаєва Білгородської області Росії та пункти управління БпЛА окупантів у районах Мирного та Новоіванівки Запорізької області, Комара Донецької області та Гірок Брянської області РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нічна атака на Крим показала несподіване про Кримський міст. Чому його не атакують?