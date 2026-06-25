Минус еще одна нефтебаза. Подробности атаки на Кубань в России (фото, видео)

Один из резервуаров был полным

В ночь на четверг, 25 июня, дроны атаковали нефтебазу на Кубани у станицы Полтавская. Известно, что пылает по меньшей мере три резервуара.

Об этом пишет мониторинговый канал exilenova+. Отметим, что Украина не подтверждала атаку по нефтебазе.

"Станица Полтавская, Краснодарский Край атаковали нефтебазу", — говорится в сообщении.

Дым после атаки на станцу Полтавская. Фото: exilenova+

Дым после атаки на станце Полтавская. Фото: exilenova+

По словам местных, сначала ночью начали гореть два резервуара после серии взрывов. Позже появилась информация о трех очагах возгорания, причем один из резервуаров якобы был полон топлива. Над городом уже поднялся огромный столб дыма, а в воздухе стоит запах гари.

Последствия атаки на станицу Полтавская. Фото: exilenova+

Горит нефтебаза у станицы Полтавская. Фото: exilenova+

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в станице Полтавская Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтебазы.

"Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Временно перекрыто движение по автодороге со станицы Полтавская к хутору Трудобеликовскому", — говорится в сообщении.

Расстояние от станицы Полтавская до временно оккупированного Крыма составляет более 110 км, а до территорий, подконтрольных Украине — более 380 км.

Расстояние от станицы Полтавской до Украины

Расстояние от станицы Полтавской до Украины

Что за нефтебаза горит в Краснодарском крае

Нефтебаза в станице Полтавская – это не производственный объект, а логистический узел. То есть она принимает нефтепродукты из НПЗ – в частности с предприятий ЛУКОЙЛа – и распределяет их дальше в сети автозаправок и покупателей на АЗС. Таким образом обеспечиваются бесперебойные поставки горючего как для гражданского рынка Краснодарского края и Республики Адыгея, так и для нужд армии на южном и восточном направлениях.

Краснодарский край – один из ключевых тыловых регионов России в войне против Украины. Отсюда регулярно запускают дроны-камикадзе "Шахед", на аэродроме Приморско-Ахтарск хранятся беспилотники, с аэродрома Ейск взлетают бомбардировщики Су-34.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему станица Полтавская имеет такое название и связано ли это как-то с Украиной.