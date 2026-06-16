На Кубані палає станиця Полтавська. Звідки на карті Росії українська назва

Російська влада списала пожежу на "падіння уламків"

У ніч на 16 червня дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї Росії. Після атаки спалахнула пожежа на нафтобазі у російському населеному пункті з українською назвою — станиця Полтавська.

Атаку підтвердив оперштаб Краснодарського краю. Там заявили, що пожежа сталася нібито через "падіння уламків".

Telegram-канал Exilenova+ публікує кадри результатів атаки. Вогонь та дим на нафтобазі видно здалеку.

Вогонь на нафтобазі після атаки. Фото: Exilenova+

На ранок над нафтобазою піднімається густий дим. Фото: Exilenova+

Ця нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії "Лукойл" та кінцевими споживачами палива (мережами АЗС). Вона є ключовою для забезпечення паливом не лише Краснодарського краю, а й сусідньої Адигеї.

Чому населений пункт у Росії названо на честь Полтави

Станиця Полтавська розташована приблизно за 100 км на північний захід від Краснодара. Вона є адміністративним центром Красноармійського району.

Станицю Полтавську було засновано у 1793-1794 роках запорізькими козаками, що переселилися на Кубань. Спочатку вона мала назву Полтавський курінь, оскільки він був заселений колишніми козаками Полтавського куреня Нової Січі (він своєю чергою мав назву на честь міста Полтава).

У 1917-1921 роках станиця Полтавська підтримала Кубанську Народну Республіку, оскільки її населення (а це переважно козаки-українці) мало високий рівень національної свідомості. Станиця довго чинила опір владі більшовиків: за даними "Музею Голодомору" партизанський національно-визвольний рух тут існував щонайменше до 1925 року.

У 1918 році місцева педагогічна семінарія (згодом технікум) з ініціативи студентів, викладачів та місцевого населення першою на Кубані перейшла на українську мовою навчання. До 1932 року всі школи станиці викладали українською. Там існувала своя капела бандуристів та український драмгурток.

Саме за свободолюбство та український дух більшовики влаштували репресії у станиці Полтавській. У 1929-1931 роках звідти депортували 300 сімей, а за невиконання хлібозаготівель заарештували та судили сотні людей.

Це був лише початок, наступними роками з Полтавської було вивезено тисячі українських родин. Депортація тривала, доки зі станиці до Сибіру не виселили практично все українське населення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 14 червня в Росії та на тимчасово окупованій території України пролунали вибухи. Під ударом опинились важливі об’єкти ворога.