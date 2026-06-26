Дрони вдарили по хімзаводу в Росії, його продукція допомагає вбивати українців (відео)

Підприємство вже було під ударами цього місяця

В ніч на п'ятницю, 26 червня, дрони атакували місто Новомосковськ Тульської області Росії. Ціллю атаки став завод "Азот" — одне з найбільших хімічних підприємств РФ.

Як пише Telegram-канал Exilenova+, за даними місцевих жителів, після атаки у повітрі відчувається запах аміаку. Також виникли проблеми з електропостачанням.

Після вибухів над заводом здійнявся дим. Фото: Exilenova+

Дим видно здалеку. Фото: Exilenova+

Після нічної атаки сервіс NASA FIRMS фіксує пожежу на території Новомосковської ГРЕС (велика електростанція, яка виробляє струм використовуючи тепло). Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку та пошкодження об'єктів.

"У результаті атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві в Новомосковську", — написав він.

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Продукція заводу "Азот" необхідна для виробництва боєприпасів

"Азот" — один із найбільших хімічних заводів Росії. Підприємство виробляє не лише аміак, азотну кислоту, метанол та мінеральні добрива, але також й хімічну сировину, яка використовується для виробництва вибухових речовин та боєприпасів.

Як повідомляв "Телеграф", цього місяця "Азот" вже був під ударами безпілотників. Його було атаковано 14 червня, тоді на території підприємства виникла масштабна пожежа.