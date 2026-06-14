Горить хімзавод та атакована нафтобаза: де цієї ночі лунали вибухи в Росії (фото, відео)

У соцмережах показали кадри пожеж

У ніч на 14 червня в Росії та на тимчасово окупованій території України пролунали вибухи. Під ударом опинились важливі об’єкти.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Водночас було опубліковано фото та відео з місць подій.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, де лунали вибухи та про які наслідки вже відомо.

Тульська область

Губернатор Дмитро Міляєв заявив, що фрагменти збитих безпілотників упали на територію одного із промислових підприємств Новомосковська. Як стало відомо, йдеться про хімзавод "Азот".

"Азот" — це російське хімічне підприємство, другий за обсягами випуску російський виробник азотних добрив та аміаку. Компанія входить до складу холдингу "Єврохім". Підприємством випускаються мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, концентрована та особливої чистоти азотна кислота, аргон, метанол.

Ярославська область

Безпілотники атакували нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ. Комбінат входить у систему Федерального агентства з державних резервів (Росрезерв). Об’єкт використовується для зберігання запасів палива та нафтопродуктів. Росрезерв відповідає формування стратегічних запасів, які Росія використовує, зокрема, для війни.

Донецька область

Вибухи лунали в тимчасово окупованому Іловайську.

ЖД в Смоленській області

У місті Вязьма було атаковано залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Криму після потужних вибухів палали ключові підстанції. Росіяни перекрили Кримський міст